Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm loạt nhân sự mới

Theo ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQGHN, đây là đợt công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nhà trường.

Cụ thể, ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, GS.TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ một sinh viên ngành Hóa học của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1987, ông đã dành gần bốn thập kỷ gắn bó với nhà trường, đi qua nhiều cương vị từ giảng viên, quản lý khoa học, lãnh đạo khoa đến hiệu trưởng.

Ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQGHN (Ảnh: Quốc Toản).

Ở khối khoa học xã hội và nhân văn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Được đào tạo bài bản trong nước và tại Hà Lan, ông là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học giả hội nhập quốc tế nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi các giá trị học thuật Việt Nam.

Trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục quốc tế, TS. Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Với hơn ba thập kỷ gắn bó cùng nhà trường, ông là một trong những cán bộ quản lý có dấu ấn sâu đậm trong tiến trình đổi mới đào tạo ngoại ngữ và quốc tế hóa giáo dục của ĐHQGHN.

Ở lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ. Là nhà khoa học trong lĩnh vực điện tử viễn thông và vi cơ điện tử, ông thuộc lớp cán bộ trưởng thành cùng quá trình hình thành và phát triển của trường từ những ngày đầu thành lập.

Tại Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng. Ông được đánh giá là người có kinh nghiệm cả trong môi trường học thuật quốc tế lẫn quản trị doanh nghiệp, góp phần định hình mô hình đại học kinh tế theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại.

Giám đốc ĐHQGHN trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên (Ảnh: Quốc Toản).

Một trong những gương mặt trẻ của đợt bổ nhiệm lần này là PGS.TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý học lâm sàng - được đào tạo tại Hoa Kỳ.

PGS.TS Trần Thành Nam sinh năm 1980, tại Hà Nội. Việc ông đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục cho thấy xu hướng trao cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ có nền tảng quốc tế, năng lực quản trị và tư duy đổi mới.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật. Là chuyên gia luật học được đào tạo tại Bỉ và Pháp, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị đào tạo luật và hoạt động học thuật liên ngành.

Cùng với đó, ĐHQGHN cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác như: PGS.TS Bùi Thành Nam giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Nguyễn Xuân Long giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ; PGS.TS Lê Trung Thành giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; PGS.TS Nguyễn Thị Hương giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục và PGS.TS Nguyễn Trọng Điệp giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.