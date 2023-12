Cựu sinh viên có điểm GPA cao nhất lịch sử trường tự chủ đầu tiên

Tiến sĩ Lê Huỳnh Minh Triết cùng nhiều gương mặt cựu sinh viên khác được Trường Đại học Quốc tế vinh danh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam thực hiện mô hình tự chủ tài chính.

Lê Huỳnh Minh Triết, người có điểm GPA cao nhất lịch sử Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: NVCC).

Lê Huỳnh Minh Triết tốt nghiệp thủ khoa tại trường năm 2017 với điểm GPA 95,6/100, là số điểm cao nhất trong lịch sử của Trường Đại học Quốc tế. Bên cạnh đó, cựu sinh viên này còn đạt nhiều thành tích đáng nể khác.

Minh Triết có luận văn tốt nghiệp đại học kết quả xuất sắc 100/100 điểm; giành danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố và cấp Trung ương 2 năm liên tiếp (2016, 2017); giải thưởng Honda Y-E-S Plus 2017, 2018; giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông TPHCM năm 2017; học bổng Posco TJ Park Foundation năm 2016, 2017; học bổng AmCham 2016 và điểm TOEFL iBT 110/120...

Tiến sĩ Lê Huỳnh Minh Triết với những thành tích "khủng" (Ảnh: Ngọc Nguyễn).

Năm 2021, Minh Triết được đề cử bài báo xuất sắc nhất tại Hội nghị quốc tế đánh giá và đánh giá trong công nghệ phần mềm. Năm 2022, anh giành giải thưởng phản biện xuất sắc nhất tại The international conference on mining software repositories (Hội nghị quốc tế về kho phần mềm khai thác).

Minh Triết nhận học bổng toàn phần nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Adelaide, Australia và tốt nghiệp tiến sĩ tại trường này với luận văn tiến sĩ được đánh giá là xuất sắc vào năm 2022, khi chỉ mới 27 tuổi.

Minh Triết sở hữu trên 20 bài báo nghiên cứu khoa học xuất bản tại các hội nghị và tạp chí quốc tế với hơn 370 trích dẫn.

Ngoài Minh Triết, một số cựu sinh viên khác được vinh danh như Trần Minh Phương Nam, khoa kỹ thuật y sinh, khóa 2015.

Đến nay, cựu sinh viên này đã có 15 công bố khoa học quốc tế, 7 tham luận hội nghị khoa học quốc tế; giải nhì China-ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition 2022 (Cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp Trung Quốc - ASEAN 2022); giải nhất lĩnh vực sức khỏe Prototypes for humanity 2022 Dubai UAE...

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi, khoa kỹ thuật y sinh khóa 2013 với hàng loạt học bổng danh giá như học bổng thạc sĩ của Chính phủ Anh tại Trường Đại học Cambridge; học bổng tiến sĩ Đại học Stanford, Mỹ ; học bổng thực tập và nghiên cứu tại New Zealand, Nhật Bản, Áo... Cô gái này có 8 bài báo quốc tế ISI về lĩnh vực kỹ thuật y sinh...

Bên cạnh cựu sinh viên, trường cũng vinh danh nhiều giảng viên với nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, tiêu biểu là nữ TS Hà Thị Thanh Hương, người lập cú "hattrick" với 3 giải thưởng lớn liên tiếp trong năm 2023.

TS Hương giành giải thưởng Quả cầu vàng 2023, là một trong 200 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc 2023 và mới đây, bà trở thành chủ nhân của giải thưởng Women of the Future Southeast Asia 2023, do tổ chức phi lợi nhận của UK dành cho các nhà khoa học khu vực Đông Nam Á.

TS Hà Thị Thanh Hương, người đạt 3 giải thưởng lớn liên tiếp trong năm 2023 (Ảnh: Ngọc Nguyễn).

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM - thông tin, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên tại trường là 69%. Về công bố khoa học quốc tế, tỷ lệ hằng năm của trường đạt 1,4-1,7 bài báo tạp chí quốc tế ISI, Scopus/tiến sĩ.

Trong 20 năm qua, đối với các đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt với, Trường Đại học Quốc tế đã được phê duyệt trên 1.000 đề tài các cấp với tổng kinh phí hơn 261 tỷ đồng.

Theo thông tin từ phía nhà trường, từ năm 2012 đến nay, hầu hết sinh viên của trường có việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp. Trung bình mỗi năm, tùy ngành, có khoảng 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo trong vòng một năm sau khi ra trường.

Được biết, sau khi PGS.TS Trần Tiến Khoa kết thúc nhiệm kỳ hiệu trưởng ngày 4/6/2023 và chính thức thôi giữ chức vụ này từ ngày 31/8/2023, nhiều tháng nay, Trường Đại học Quốc tế chưa có hiệu trưởng. Ông Đinh Đức Anh Vũ đang được giao phụ trách trường từ ngày 1/9.

Thông tin về tình hình nhân sự hiệu trưởng của Trường Đại học Quốc tế, đại diện Đại học Quốc gia cho biết, đây là chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM quản lý. Khi có kết luận và thông tin chính thức, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ công bố hiệu trưởng mới của trường.