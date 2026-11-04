Với trẻ em gặp khó khăn trong vận động tay, những động tác gập, duỗi hay xoay cẳng tay có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực luyện tập. Làm thế nào để quá trình phục hồi chức năng bớt đơn điệu, đồng thời khuyến khích trẻ chủ động hơn?

Từ câu hỏi ấy, đội NOVARISE (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT Đà Nẵng) đã phát triển Rehab Play Arm - nẹp cánh tay robot trị liệu kết hợp trò chơi tương tác - sản phẩm giành giải nhất bảng A (dành cho học sinh trung học cơ sở) cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Hai đội thi giành giải nhất cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Công nghệ tiếp sức cho người yếu thế

Rehab Play Arm là một hệ sinh thái gồm nẹp cánh tay robot, kết hợp trò chơi tương tác và hệ thống web quản lý. Nẹp hỗ trợ bốn cử động khuỷu (gập, duỗi, sấp và ngửa), còn trò chơi giúp tăng hứng thú, khuyến khích trẻ chủ động luyện tập. Hệ thống web hướng đến kết nối bệnh nhân với bác sĩ, hỗ trợ theo dõi quá trình tập từ xa. Nhóm cũng đặt mục tiêu phát triển sản phẩm có chi phí thấp, phù hợp điều kiện Việt Nam.

Đại diện đội, em Phạm Phương Linh, cho biết các thành viên bất ngờ, tự hào và hạnh phúc khi đạt giải thưởng cao nhất ngay trong lần đầu tham gia.

Thầy Nguyễn Thành Tú (ngoài cùng bên phải) và bốn thành viên đội NOVARISE (Ảnh: Samsung).

Theo thầy Nguyễn Thành Tú, giáo viên hướng dẫn đội thi, các thành viên đã trưởng thành rõ rệt trong quá trình thực hiện dự án. Từ chỗ chưa có kiến thức nền tảng về vi mạch và thiết kế 3D, các em chủ động tìm tòi, nghiên cứu để xây dựng giải pháp hỗ trợ trẻ em yếu thế.

Sau cuộc thi, NOVARISE dự kiến tiếp tục phát triển tính năng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thử nghiệm thực tế trước khi hướng tới thương mại hóa sản phẩm.

Đội thi NOVARISE trình diễn sản phẩm trước hội đồng ban giám khảo (Ảnh: Samsung).

Câu chuyện của NOVARISE là một trong nhiều dấu ấn tại vòng chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2026, nơi 17 đội thi xuất sắc nhất giới thiệu các giải pháp công nghệ hướng đến cộng đồng.

Các đề tài của cuộc thi tập trung vào phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ hướng tới giáo dục, phát triển tương lai; và ứng dụng công nghệ để phát triển xã hội bền vững. Những ý tưởng xuất phát từ các vấn đề gần gũi về giáo dục, sức khỏe, an toàn và môi trường, gắn với đời sống của học sinh, người nông dân và cộng đồng địa phương.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao tư duy công nghệ cùng ý nghĩa nhân văn của các dự án. So với vòng Phát triển sản phẩm, các giải pháp tại chung kết được nhận xét hoàn thiện hơn. Phần thể hiện trực tiếp cũng cho thấy sự chuẩn bị và thấu hiểu của học sinh đối với sản phẩm của đội mình.

Samsung và NIC mở rộng cơ hội học tập STEM

Samsung Solve for Tomorrow 2026 thu hút hơn 1.800 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia và hơn 2.900 bài dự thi trên 34 tỉnh, thành phố. Đây là số lượng bài dự thi cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai tại Việt Nam năm 2019.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm 2026 là sự hợp tác giữa Samsung và NIC đã góp phần mở rộng độ phủ chương trình, tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận STEM.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, chia sẻ: “Khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, chúng ta đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc”.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam tham quan khu vực sản phẩm của đội NOVARISE (Ảnh: Samsung).

Theo ông, sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm, học hỏi cho học sinh Việt Nam. Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng NIC, thầy cô và nhà trường để chắp cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam.

Về phía NIC, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó giám đốc điều hành trung tâm, cho biết: “Chúng tôi sẽ cùng Samsung không ngừng mở rộng độ phủ, mang các chương trình đào tạo STEM, AI và Bootcamp (khóa đào tạo chuyên sâu) đến với nhiều trường học hơn nữa, để những con số của các mùa giải sau sẽ ngày càng ấn tượng và vượt qua những kỷ lục của năm nay”.

NIC cũng cam kết đồng hành với các sản phẩm xuất sắc sau cuộc thi thông qua kết nối mạng lưới chuyên gia và mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu. Sự hỗ trợ hướng đến giúp học sinh hoàn thiện ý tưởng, ứng dụng tại địa phương và tiến tới thương mại hóa nếu sản phẩm có tiềm năng.

“Samsung Solve for Tomorrow cho thấy khát vọng phụng sự cộng đồng của thế hệ trẻ có thể được nuôi dưỡng và hiện thực hóa bằng công nghệ. Khi được trang bị kiến thức, trao cơ hội trải nghiệm và có sự đồng hành của nhà trường, doanh nghiệp cùng các chuyên gia, những ý tưởng bắt đầu từ sự quan tâm đến những vấn đề rất gần gũi có thể từng bước trở thành giải pháp thiết thực cho cuộc sống.

Chương trình đang góp phần bồi đắp một thế hệ trẻ dám ước mơ, dám hành động và sẵn sàng dùng sức sáng tạo của mình để tạo ra giá trị cho cộng đồng”, đại diện Samsung chia sẻ.