Chuyên gia từ đại học Top 500 thế giới chỉ ra chuẩn nhân lực tài chính mới

Theo WEF, AI và dữ liệu lớn, tư duy công nghệ, tư duy phân tích, khả năng thích ứng và học tập suốt đời thuộc nhóm kỹ năng được dự báo tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025-2030. Với ngành Tài chính, điều này cho thấy các vị trí chỉ dựa vào thao tác lặp lại đang dần mất lợi thế, trong khi nhu cầu tăng lên ở nhóm nhân sự có khả năng phân tích dữ liệu, hiểu công nghệ, kiểm soát rủi ro và đưa ra quyết định có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, chất lượng đào tạo trở thành yếu tố quan trọng. Asia University, Đài Loan (Trung Quốc) - Top 500 đại học tốt nhất thế giới (THE 2026), có lĩnh vực kinh doanh và kinh tế thuộc nhóm 176-200 toàn cầu, đồng thời đạt chuẩn kiểm định quốc tế uy tín AACSB - nền tảng bảo chứng cho chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và phát triển chương trình trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị và tài chính.

Từ góc nhìn của Phó Giáo sư Khoa Tài chính, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Đổi mới sáng tạo thuộc Văn phòng Hợp tác Doanh nghiệp - Học thuật tại Asia University, PGS. TS Lin Yingli đã chia sẻ về bài toán nhân lực tài chính thời AI, yêu cầu đào tạo mới và vai trò của Asia Vietnam trong việc mở ra lộ trình để sinh viên Việt Nam tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế của Asia University.

Nhân lực tài chính cần nhiều hơn kiến thức nghiệp vụ

AI đang đi vào các khâu cốt lõi của tài chính như tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và quản trị rủi ro. Theo ông, điều này đang làm thay đổi chân dung nhân sự tài chính ra sao và họ cần nâng cấp những năng lực nào để thích ứng?

- Điểm thay đổi lớn nhất không nằm ở việc ngành Tài chính có thêm một công cụ mới, mà ở cách các quyết định tài chính được hình thành. Khi dữ liệu và thuật toán tham gia sâu hơn vào phân tích, dự báo và nhận diện rủi ro, vai trò của nhân sự tài chính cũng chuyển từ xử lý nghiệp vụ sang đánh giá, kiểm soát và chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng.

Vì vậy, nhân sự tài chính trong kỷ nguyên số cần ưu tiên bốn nhóm năng lực.

Thứ nhất là năng lực sử dụng AI và các công cụ số trong công việc tài chính. Người làm tài chính không cần cạnh tranh với AI ở tốc độ xử lý số liệu, mà cần biết đặt câu hỏi đúng, lựa chọn dữ liệu phù hợp và sử dụng công cụ để hỗ trợ phân tích.

Thứ hai là nền tảng tài chính đủ sâu để kiểm chứng kết quả từ hệ thống. AI có thể đưa ra phân tích rất nhanh, nhưng không phải kết quả nào cũng chính xác hoặc phù hợp với thực tế thị trường. Nếu thiếu kiến thức chuyên môn, người dùng rất dễ phụ thuộc vào công cụ mà không nhận ra sai lệch.

Thứ ba là hiểu biết về rủi ro số, dữ liệu và tuân thủ. Khi tài chính vận hành trên nền tảng số, các vấn đề như bảo mật dữ liệu, an ninh mạng, gian lận tài chính, chống rửa tiền và các quy định pháp lý liên quan trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng.

Cuối cùng là năng lực giám sát AI một cách có trách nhiệm. Khi AI tham gia vào các hoạt động như cho vay, đầu tư, bảo hiểm hoặc đánh giá khách hàng, con người cần kiểm soát tính minh bạch, thiên lệch dữ liệu và trách nhiệm giải trình của các kết quả do hệ thống hỗ trợ.

Đào tạo tài chính phải gắn với dữ liệu, công nghệ và doanh nghiệp

Với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính tại Asia University, theo ông, chương trình đào tạo Tài chính cần chuẩn bị cho sinh viên những gì để đáp ứng nhu cầu nhân lực mới?

- Một chương trình Tài chính hiện đại cần giúp sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn vững, đồng thời tiếp cận dữ liệu, công nghệ, dự án thực tế và môi trường doanh nghiệp. Đây là cách để người học hiểu tài chính không chỉ qua lý thuyết, mà qua cách thị trường thực sự vận hành.

Tại Asia University và các chương trình hợp tác quốc tế của trường, trong đó có Asia Vietnam, sinh viên ngành Tài chính được tiếp cận các nội dung như quản lý cơ sở dữ liệu tài chính, dữ liệu lớn, SQL, R, Python và các công cụ phân tích dữ liệu. Sinh viên Tài chính không cần trở thành kỹ sư công nghệ, nhưng cần hiểu ngôn ngữ của dữ liệu để phân tích thông tin, đánh giá rủi ro và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong môi trường tài chính số.

Bên cạnh đó, nhà trường kết hợp học theo dự án, liên kết doanh nghiệp và triển khai chương trình “Brand Internship and Job Guarantee” (Chương trình thực tập tại doanh nghiệp đối tác và hỗ trợ cơ hội việc làm) với hơn 30 doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm.

Trên nền tảng kiểm định AACSB và xếp hạng quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, chương trình hướng tới việc chuẩn bị cho sinh viên năng lực học thuật, tư duy thực tiễn và khả năng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.

Học tại Asia Vietnam - Hưởng trọn lợi thế từ chương trình khối ngành kinh tế top 200 thế giới

Với sinh viên theo học ngành Tài chính tại Asia Vietnam, lộ trình 2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đài Loan mang lại lợi thế gì?

- Lợi thế của lộ trình này nằm ở sự chuẩn bị theo từng giai đoạn. Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên xây dựng nền tảng học thuật, ngoại ngữ, tư duy kinh doanh và khả năng thích nghi với môi trường học tập quốc tế. Đây là giai đoạn quan trọng để người học hình thành phương pháp học tập, kỹ năng làm việc và sự tự tin trước khi chuyển tiếp.

Trong hai năm tiếp theo tại Asia University, Đài Loan, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường tài chính - công nghệ năng động, nơi fintech, thị trường vốn, quản trị rủi ro và các chương trình thực tập doanh nghiệp được gắn kết chặt chẽ với đào tạo.

Một điểm nổi bật khác là mô hình đào tạo giúp tối ưu chi phí với học phí gần như không thay đổi cho cả giai đoạn học tại Việt Nam và Đài Loan. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học trong môi trường hiện đại và định hướng phát triển thành những nhân sự tài chính có tư duy hội nhập.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng cử nhân quốc tế từ Asia University. Trong bối cảnh tài chính ngày càng gắn chặt với công nghệ, bằng cấp quốc tế cùng nền tảng chuyên môn, tư duy dữ liệu và trải nghiệm doanh nghiệp được tích lũy trong quá trình học tập sẽ giúp sinh viên ngành Tài chính tại Asia Vietnam mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam, Đài Loan và các thị trường quốc tế.