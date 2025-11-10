Chung kết Nhập vai mùa 6: AEON MALL lan tỏa tinh thần phục vụ từ trái tim

Hàng trăm khách hàng, đối tác và đồng nghiệp đã đến cổ vũ cho 14 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 800 nhân viên của các gian hàng trong hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL trên toàn quốc.

Mỗi thí sinh có 5 phút trình diễn kỹ năng dịch vụ khách hàng: từ thấu hiểu nhu cầu riêng của từng người, hỗ trợ mua hàng gấp, đến những khoảnh khắc bất ngờ. Họ không chỉ tự tin thể hiện kỹ năng nghiệp vụ, mà còn lan tỏa tinh thần tận tâm, đồng cảm và thấu hiểu khách hàng, những giá trị cốt lõi mà AEON MALL luôn gìn giữ và phát triển.

Mỗi phần thi là một câu chuyện nhỏ mang sắc thái riêng, lúc nghiêm túc, lúc lại dí dỏm và nhân văn. “Xem các thí sinh nhập vai, tôi như thấy chính những nhân viên quen thuộc mình gặp hằng ngày ở TTTM. Ai cũng thân thiện, chuyên nghiệp và luôn nhiệt tình hỗ trợ khách hàng”, chị Hồng Nga, khách hàng tại AEON MALL Tân Phú Celadon, chia sẻ.

Các thí sinh đến từ AEON MALL Huế mang đến màn trình diễn tươi mới, thể hiện tinh thần hiếu khách đặc trưng của miền Trung và năng lượng trẻ trung của những người lần đầu tiên tham dự. Chính sự hòa quyện giữa phong cách chuyên nghiệp Nhật Bản và sự quyết tâm vượt qua bão lũ để tham dự cuộc thi của các thí sinh đã khiến hội trường xúc động.

Lan tỏa tinh thần AEON MALL - phục vụ từ trái tim

Các thí sinh được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm đại diện AEONMALL Việt Nam và các chuyên gia đầu ngành dịch vụ khách hàng, dựa trên tiêu chí về tác phong, kỹ năng giao tiếp, khả năng quan sát và đặc biệt là mức độ thấu hiểu cảm xúc của khách hàng.

Kết thúc cuộc thi, thí sinh Nguyễn Mộng Trang Đài, nhân viên gian hàng PNJ tại AEON MALL Bình Dương Canary đã xuất sắc vượt qua 13 đối thủ để giành ngôi vị Quán quân Cuộc thi Nhập vai mùa 6. Phần thi của thí sinh này được đánh giá cao nhờ cách xử lý tình huống khéo léo, tinh tế và biểu cảm chân thành.

“Bản thân tôi luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên trên hết, nghĩ đến cảm nhận của họ, chăm sóc, thấu hiểu và tận tâm trong từng giây phút được phục vụ khách hàng”, Trang Đài chia sẻ.

3 thí sinh xuất sắc chiến thắng chung cuộc (Ảnh: BTC).

Ông Okada Masaki, đại diện AEONMALL Việt Nam, cho biết: “Những năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của cuộc thi Nhập vai. Từ những khởi đầu ấn tượng, đến năm nay, có hơn 800 thí sinh tham dự. Sự góp mặt của AEON MALL Huế thực sự góp phần lan tỏa văn hóa dịch vụ của AEON MALL đến khắp Việt Nam”.

Con người và công nghệ - sự kết hợp tạo nên khác biệt

Trong hành trình chuyển đổi số, AEONMALL Việt Nam không ngừng cải tiến và ứng dụng công nghệ. Từ nền tảng mua sắm trực tuyến AEON MALL Plus, chương trình tích điểm Waon Point, đến các giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, công nghệ chỉ là công cụ, còn trải nghiệm con người mới là điều khiến khách hàng thật sự gắn bó.

Thạc sĩ Xã hội học Vũ Ngọc Hoa bày tỏ: “Đây là năm thứ 3 tôi được mời làm giám khảo cuộc thi. Tôi nhận thấy chất lượng dịch vụ của các thí sinh càng ngày càng tốt hơn. Điều đó thể hiện rằng các bạn được đào tạo ngày càng chuyên nghiệp hơn”.

Chuyên gia Đỗ Xuân Tùng nhận xét: “Chứng kiến sự tự tin, nhiệt huyết và chân thành của các bạn trẻ Gen Z trong cuộc thi chuyên nghiệp như vậy, tôi khẳng định rằng ngành dịch vụ bán hàng của Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc. AEON MALL đã góp phần tạo nên một thế hệ làm việc có kỹ năng, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản”.

Cuộc thi năm nay khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ (Ảnh: BTC).

AEON MALL đang xây dựng những không gian mua sắm thú vị, nơi kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và dịch vụ tận tâm. Cuộc thi Nhập vai chính là minh chứng sống động cho hành trình đó, nơi mỗi nhân viên đều trở thành “đại sứ nụ cười”, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Được AEONMALL Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2017, Cuộc thi Nhập vai mang thông điệp xuyên suốt “Chạm nhịp trái tim - Chia sẻ nụ cười” là sân chơi dành cho nhân viên của các đối tác khách thuê trong hệ thống AEON MALL toàn quốc. Đây là cơ hội để các nhân viên gian hàng học hỏi, phát triển bản thân và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trải qua 6 mùa, chương trình đã thu hút hơn 4.000 thí sinh tham dự, trở thành một trong những hoạt động được mong đợi nhất của những người làm dịch vụ tại TTTM - nơi AEON MALL không chỉ truyền cảm hứng, mà còn lan tỏa tinh thần phục vụ từ trái tim đến trái tim.