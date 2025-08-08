Chinh phục ngành hoạt hình, kỹ xảo, game 3D với chương trình AVG tại Arena Multimedia

2025 chứng kiến sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu với những con số ấn tượng. Trong đó, ngành game tiếp tục khẳng định vị thế là lĩnh vực giải trí có doanh thu lớn, dự báo tăng từ khoảng 224 tỷ USD (năm 2004) đến gần 300 tỷ USD vào năm 2029, theo pwc. Ngoài ra, ngành Animation & VFX cũng ghi nhận quy mô từ 391 đến 462 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng từ 5% đến gần 10% mỗi năm, theo Motionplaystudio.

Giờ đây, vai trò của các người sáng tạo trong lĩnh vực hoạt hình, kỹ xảo hình ảnh, thiết kế trò chơi trở nên quan trọng hơn. Họ không chỉ là người kể chuyện bằng hình ảnh, mà còn là người tạo ra thế giới - nơi người xem có thể đắm chìm, cảm nhận, khám phá và kết nối.

Nắm bắt được điều đó, Arena Multimedia đã công bố chương trình Animation, VFX & Gaming - AVG dành cho người muốn làm chủ kỹ xảo điện ảnh, hoạt hình 3D, thiết kế game và công nghệ thị giác hiện đại.

AVG - Animation, VFX & Gaming

Animation, VFX & Gaming là chương trình đào tạo chuyên sâu của Arena Multimedia về thiết kế hoạt hình, kỹ xảo và game 3D. Sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm, học viên sẽ được tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp bằng Advanced Diploma in 3D Animation và Game Art khi lựa chọn kỳ 4A, hoặc bằng Advanced Diploma in Visual Effects for Animation & Film khi lựa chọn kỳ 4B.

Animation, VFX & Gaming là chương trình đào tạo chuyên sâu của Arena Multimedia về thiết kế hoạt hình, kỹ xảo và game 3D. Sau khi hoàn thành chương trình học 2 năm, học viên sẽ được cấp bằng bởi tập đoàn Aptech Ấn Độ.

Chương trình này bao gồm 4 học kỳ chính:

Kỳ 1: Pre - Production for Animation & Game (Tiền sản xuất Hoạt hình và Game).

Kỳ 2: 3D Art and Design for Animation, Game & VFX (Thiết kế tạo hình 3D cho VFX và Hoạt hình).

Kỳ 3: Advance 3D for Animation, Game & VFX with Elective & Generative AI (Diễn hoạt 3D trong Hoạt hình, Game và VFX).

Kỳ 4: Học viên lựa chọn 1 trong 2 chuyên ngành Real Time 3D & Game Art (4A) hoặc 3D thời gian thực và thiết kế đồ họa Game - Visual Effect for Animation, Film & Game (4B) (Kỹ xảo trong Hoạt hình, Phim và Game).

Học kỳ I (Pre - Product for Animation & Game) bổ sung kiến thức nền tảng cho phần làm game và VFX. Học viên vẫn học làm phim kỹ thuật số, nhưng còn có cơ hội tiếp cận thêm nhiều môn mới mẻ khác như Anatomy (Giải phẫu), Concept Game (Ý tưởng trò chơi), tận dụng sức mạnh AI để ứng dụng vào khâu chuẩn bị nhằm dễ dàng phát triển ý tưởng của mình.

Ở học kỳ II (3D Art and Design for Animation, Game & VFX), học viên không chỉ được học chuyên sâu về vẽ, tạo hình nhân vật, làm vật liệu, điêu khắc ứng dụng cho phim, game mà còn có những bài giảng liên quan đến giải phẫu học và nặn tượng 3D.

Kỳ III (Advanced 3D Art for Animation, Game & VFX) tập trung vào kiến thức chuyển động 3D, kỹ xảo cơ bản.

Bước sang kỳ IV, học viên sẽ có hai sự lựa chọn: Theo đuổi khóa liên quan đến Game tương tác (Kỳ 4A - Real Time 3D & Game Art) hoặc VFX (Kỳ 4B - Visual Effects for Animation & Film). Khi học xong một trong hai, bạn có thể đăng ký học khóa còn lại.

3 trụ cột tạo nên sự thành công của chương trình AVG

AVG - Animation, VFX & Gaming được xây dựng thành công dựa trên ba trụ cột chính trong phương pháp đào tạo của Arena Multimedia: công nghệ - kiến thức chuyên môn - tư duy thực chiến.

Công nghệ: Chương trình AVG đã được nghiên cứu để bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng về tạo hình, hiệu ứng hình ảnh 3D, mô phỏng động lực học vật lý (chất lỏng, khói, lửa…) hay biên tập, hậu kỳ (compositing) bằng những phần mềm tiên tiến nhất. Ngoài ra, học viên còn có thể lựa chọn học phần về công nghệ Realtime trong Unreal Engine được ứng dụng nhiều để phát triển game và sản xuất phim.

Kiến thức chuyên môn: AVG được thiết kế với mục tiêu trở thành một chương trình trang bị kiến thức toàn diện - chuyên sâu - thực tiễn về Animation, VFX & Gaming. Muốn đảm bảo được điều này, đội ngũ chuyên môn của Arena Multimedia đã dành rất nhiều thời gian phát triển hệ thống bài giảng, xây dựng từng môn học, cân đối thời lượng và yêu cầu cuối môn sao cho phù hợp nhất với học viên của mình.

Tư duy thiết kế thực chiến: Thành công không chỉ đến từ sách vở, sự linh hoạt, tự tin, tinh thần hợp tác, khả năng áp dụng những gì đã được học vào quá trình làm nghề mới là bộ kỹ năng hữu ích khi tốt nghiệp.

Sau nhiều năm, các thế hệ học viên nơi đây dần chứng minh cho phương pháp giáo dục “Học đi đôi với hành” khi thành công định hình tên tuổi trong ngành công nghiệp Entertainment Design như: Minh Nhật - Giám đốc nghệ thuật của Sparx (Virtuous); Trần Chí Linh - Chuyên gia kỹ xảo của Cyclo VFX; Nguyễn Trương Kiên - Giám sát hiệu ứng hình ảnh của Zodiac II Studio; Huy Nguyễn, CEO của Planion Animation; Hoàng Vũ, Giám sát hiệu ứng hình ảnh của Luci Digital; Lê Doãn Đăng Khoa, CEO của Rare Reversee,...

“Theo đuổi sứ mệnh tạo ra một thế hệ người làm sáng tạo ưu tú, Arena Multimedia tin rằng, giáo trình đào tạo AVG sẽ đủ sức nâng đỡ giúp học viên mở rộng kiến thức về thế giới ngoài kia và tìm được vị trí phù hợp cho mình”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Arena Multimedia tặng 1.000 suất học bổng “Bản lĩnh sáng tạo” với tổng giá trị lên tới 16 tỷ đồng. Đăng ký tham gia để kiểm tra năng lực của bản thân thông qua các vòng thi và nắm bắt cơ hội nhận được học bổng với mức ưu đãi từ 10% đến 50%.