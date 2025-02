Chiều nay, giao lưu với 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024

Vào 14h30 hôm nay (28/2), báo Dân trí giao lưu cùng 3 nhân vật được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 là: TS Nguyễn Viết Hương (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), Phùng Quang Trung (lĩnh vực Hoạt động xã hội) và Nguyễn Hữu Tiến Hưng (lĩnh vực Học tập).

Thông qua buổi trò chuyện cởi mở, độc giả có thể hiểu hơn về những nỗ lực phấn đấu và cống hiến trong lĩnh vực cũng như cho xã hội của 3 người trẻ tài năng này.

Thông tin sơ lược về 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024:

Nguyễn Hữu Tiến Hưng là một trong 3 đề cử lĩnh vực Học tập tại Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu 2024 (Ảnh: NVCC).

1. Nguyễn Hữu Tiến Hưng (SN 2006), đề cử lĩnh vực Học tập

Thành tích nổi bật:

- Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024 tổ chức tại Ả Rập Xê Út.

- Giải nhất quốc gia môn Hóa học năm 2024.

- Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2022-2023.

- Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế tổ chức tại Uzbekistan năm 2022-2023.

- Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2024.

- Huy chương vàng cuộc thi giao lưu các trường đồng bằng duyên hải năm học 2022-2023.

TS Nguyễn Viết Hương hiện là Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa (Ảnh: NVCC).

2. TS Nguyễn Viết Hương (SN 1990), đề cử lĩnh vực Nghiên cứu khoa học

Thành tích nổi bật:

- 01 bằng độc quyền sáng chế quốc tế cho công trình: Phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). Mục tiêu: Thiết kế và phát triển hệ thống SALD đầu tiên trong nước, cho phép chế tạo màng mỏng nano ở nhiệt độ thấp, tốc độ cao, không sử dụng buồng chân không, giảm chi phí sản xuất.

Phát minh, sáng chế có giá trị khoa học và thực tiễn cao:

Đã và đang ứng dụng màng mỏng nano trong các linh kiện quang điện tử, cảm biến khí, pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ, và các lớp phủ bảo vệ. Đặc biệt, việc tự chủ trong phát triển hệ thống thiết bị công nghệ cao cho lắng đọng màng mỏng nano không chỉ giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng so với việc nhập khẩu thiết bị thương mại mà còn mở ra cơ hội lớn cho các hướng nghiên cứu mới và phục vụ công tác đào tạo.

Công trình đã có hơn 20 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín (Small, Chemical Engineering Journal, Chemistry of Materials, Nanoscale, Journal of Materials Chemistry A,...

Công trình khoa học được công bố trên tạp chí ngành uy tín:

- 32 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính)

- 07 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q2 (2 bài là tác giả chính)

- 01 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (tác giả chính)

- 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì)

- 02 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả)

- 01 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính).

Phùng Quang Trung và nhóm Skyline thực hiện dự án chụp ảnh 0 đồng cho bà con tỉnh Lào Cai (Ảnh: NVCC).

3. Phùng Quang Trung (SN 1997), đề cử lĩnh vực Hoạt động xã hội

- Đơn vị công tác: Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Công tác từ thiện, nhân đạo, hoạt động xã hội

- Năm 2024: Tổ chức phục dựng và trao bức ảnh "Bữa cơm bên mẹ" cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách 109 tuổi tại Thanh Miện, Hải Dương và mẹ Nguyễn Thị Tòn 100 tuổi tại Thái Bình.

- Thực hiện dự án thường niên : "Đón anh trở về quê hương", nhóm đã phục dựng miễn phí và ưu tiên đặc biệt gần 50 trường hợp liệt sĩ đón nhận hài cốt trở về quê hương trên khắp mọi miền tổ quốc

- Phục dựng và tạo hình gửi tặng tận nơi tới vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng, Trung Tá quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong quá trình khắc phục hậu quả bão YAGI. Thực hiện nguyện vọng của liệt sĩ trước kia là mong muốn có 1 tấm ảnh quân phục bên cạnh vợ.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức 02 chương trình "Hải Dương - ngày trở về" và "Thanh Miện - Ngày trở về" cùng với việc đến các gia đình liệt sĩ, đã trao 220 bức ảnh liệt sĩ và quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị quà tặng trên 150 triệu đồng, phối hợp tổ chức bữa cơm đoàn viên và trao di ảnh liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Thường tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức chương trình "Phú Yên - tri ân Anh hùng" trao tặng 70 tấm ảnh và quà cho gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá quà tặng gần 100 triệu đồng.

- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ- Phục dựng 30 chân dung Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân, gửi tặng tận nơi cho bảo tàng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để bà con nhân dân chiêm ngưỡng và lưu giữ trưng bày hiện vật; trao tặng bức ảnh 05 liệt sĩ hy sinh tại Điện Biên Phủ trong tọa đàm "70 Tự hào tiến bước" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trao tặng gần 70 ảnh liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những huyện vùng sâu, vùng xa như Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn;

- Phối hợp với Điện ảnh Quân đội thực hiển sản xuất bộ phim tư liệu "Linh Ảnh", bộ phim nói về nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Bộ phim sau đó được trao giải Cánh Diều Vàng.

- Phối hợp với Tổng Cục Chính trị - Điện ảnh Quân đội: Phục dựng 29 chân dung anh hùng liệt sĩ là những người quay phim thời chiến, (những người lính chép sử bằng phim ), trao tặng tận tay thân nhân liệt sĩ và gửi tặng phòng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại trụ sở.

- Phối hợp Điện ảnh Quân đội phục dựng tư liệu cho bộ phim thượng tướng Vũ Lập.

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình "Nét ảnh vượt bão" trao 32 tấm ảnh gia đình và kêu gọi ủng hộ 100 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam trao tặng và trưng bày bức ảnh "Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958" và 1 số ảnh quý , cung cấp tư liệu cho bảo tàng làm triển lãm cho nhân dân cả nước. Lễ đón nhận hiện vật vào ngày 10/11/2024.

- Hỗ trợ trong việc phục dựng ảnh và tìm nguyên mẫu chú bé Lượm trong tác phẩm "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu.

- Phục dựng bức ảnh quý "Lễ trao quân hàm cho cán bộ cấp cao toàn quân ngày 22/12/1958". Trao tặng 300 bức ảnh để bàn lắp khung miễn phí cho mọi người vào dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng hơn 100 bức ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tháng 12/2024.

Khen thưởng:

- Top 10 cá nhân xuất sắc đoạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện tỉnh Hải Dương

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện tỉnh Phú Yên.

19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: NVCC).