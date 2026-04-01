Chia sẻ thú vị của nam sinh biết 4 thứ tiếng, học năm 2 đã làm trợ giảng

Từng rất kém tiếng Anh

Quốc cho biết trong quá trình học cậu cố gắng hoàn thành tốt các yêu cầu của giảng viên, từ bài tập cá nhân đến hoạt động trên lớp. Một số sản phẩm học tập được thiết kế theo hướng sáng tạo hơn, trong đó có portfolio (hồ sơ năng lực), giúp giảng viên chú ý đến nỗ lực và thái độ học tập của nam sinh.

Lê Văn Quốc hỗ trợ giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (Ảnh: NVCC).

Quốc chia sẻ giảng viên từng ngỏ ý mời cậu tham gia công việc tại một trung tâm ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nam sinh từ chối vì cho rằng bản thân chỉ mới học năm 2, vẫn cần thêm thời gian và kinh nghiệm phải trau dồi.

Sau khi học phần kết thúc, Quốc nhận được một cuộc gọi báo điểm từ giảng viên và tất cả điểm đều đạt mức tuyệt đối. Cũng trong cuộc gọi đó, giảng viên tiếp tục ngỏ lời mời, nhưng lần này không phải ở trung tâm mà là tham gia với vai trò trợ giảng của chính học phần tại trường đại học.

“Lúc đó tôi cảm thấy vừa vui mà cũng vừa sợ”, Quốc nói. Tuy nhiên, điều khiến nam sinh quyết định nhận lời không chỉ vì cơ hội chuyên môn, mà còn là sự quan tâm và chia sẻ của giảng viên trong suốt quá trình học.

“Từ khi tôi từ chối lời đề nghị lúc đầu, cô đã dành thời gian tìm hiểu về cách tôi học tập, tâm lý và cả cuộc sống của tôi. Tôi thấy rất cảm kích nên lần này không từ chối nữa”, Quốc chia sẻ.

Một trang portfolio của Lê Văn Quốc sáng tạo trong môn học chuyên ngành (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, Quốc có thể sử dụng ba ngoại ngữ gồm Anh, Nhật và Hàn. Nam sinh cho biết bản thân không phải lúc nào cũng có nền tảng tốt với tiếng Anh.

“Lớp 1, lớp 2, tôi từng rất kém tiếng Anh. Nhưng khi lên lớp 3, lúc bị giáo viên từ chối cho đi thi một cuộc thi tiếng Anh, từ đó tôi quyết định đầu tư nhiều hơn và nghiêm túc với tiếng Anh”, Quốc tâm sự.

Áp lực khi làm trợ giảng

Việc vừa là sinh viên, vừa tham gia hỗ trợ giảng dạy đã tạo ra nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận của Quốc về học tập và trách nhiệm cá nhân.

Theo nam sinh, đây là giai đoạn giúp bản thân trưởng thành nhanh hơn, bởi khi được giao một vai trò lớn hơn, buộc phải nghiêm túc hơn trong cách chuẩn bị, cách làm việc và cả cách ứng xử trong môi trường học thuật.

Trải nghiệm này không chỉ giúp chàng trai tích lũy kinh nghiệm chuyên môn mà còn mở rộng góc nhìn về nghề dạy học, nhất là khi chuyển từ vai trò người học sang vị trí hỗ trợ giảng dạy.

Một trong những thuận lợi mà Quốc nhìn nhận ở vai trò này là khoảng cách tuổi tác không quá lớn với sinh viên trong lớp. Cùng thế hệ, cùng môi trường học tập, nam sinh có phần nào dễ hiểu tâm lý, cách tiếp cận vấn đề và những khó khăn mà sinh viên gặp phải.

Dù vậy, việc đứng lớp khi bản thân vẫn còn là sinh viên cũng đi kèm với áp lực. Quốc thừa nhận buổi đứng lớp đầu tiên là một trải nghiệm nhiều lo lắng.

“Tôi tự đặt câu hỏi liệu bản thân có thật sự đủ kiến thức và hiểu biết để đứng lớp và chia sẻ với các bạn hay chưa, đặc biệt với những bạn cũng trạc tuổi mình”, nam sinh nói.

Để giữ sự cân bằng giữa chuyên môn, tâm lý và sự tự tin, Quốc chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn mỗi ngày. Cậu đọc thêm tài liệu, cập nhật kiến thức mới, tìm nhiều hướng tiếp cận để có góc nhìn đa chiều hơn trước khi lên lớp.

Với nam sinh, điều quan trọng không phải là biết nhiều hơn tất cả mọi người, mà là chuẩn bị kỹ, chia sẻ hết mình và giữ sự chân thành với sinh viên.

Áp lực lớn nhất, theo Quốc, đến từ chính kỳ vọng mà bản thân tự đặt ra. Nam sinh cho biết mình thường xuyên tự hỏi liệu có thật sự đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ được giao, nhất là khi không muốn phụ sự tin tưởng của giảng viên.

Theo thời gian, Quốc dần nhìn nhận áp lực theo hướng tích cực hơn. Theo cậu, áp lực không chỉ là trở ngại mà còn là yếu tố buộc bản thân phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, học hỏi nhiều hơn và cẩn trọng hơn trong từng phần việc.

Những lúc mệt mỏi hoặc hoài nghi bản thân, điều giúp Quốc tiếp tục là sự động viên từ giảng viên. Nam sinh cho biết những lời khích lệ đúng lúc đã giúp cậu giảm bớt áp lực tâm lý.

Văn Quốc trong buổi học cùng giảng viên tại lớp (Ảnh: NVCC).

Từ trải nghiệm của mình, Quốc cho rằng nhiều sinh viên trẻ thường e ngại trước các cơ hội mới vì sợ mình chưa đủ khả năng. Tuy nhiên, theo nam sinh, chính trải nghiệm mới là yếu tố giúp mỗi người dần xây dựng sự tự tin và hoàn thiện bản thân.

“Tôi bị thu hút bởi video bài tập giới thiệu bản thân của Quốc. Em ấy mở đầu bằng bốn thứ tiếng Việt, Anh, Nhật và Hàn. Qua những buổi học sau đó, tôi nhận thấy rõ năng lực và tư duy nhạy bén của em.

Việc một sinh viên cùng tuổi đứng lớp hỗ trợ các bạn là điều không hề dễ dàng. Tôi thường xuyên động viên, đôi khi chỉ là cái xoa đầu khích lệ để em giữ bình tĩnh. Với tôi, giá trị lớn nhất không chỉ là những việc Quốc làm được cho lớp, mà là nhìn thấy em trưởng thành, bản lĩnh hơn sau mỗi tiết học”, cô Khuê Ngọc, giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nhận định.