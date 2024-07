Cha mẹ cần làm gì khi trẻ sử dụng điện thoại, mạng xã hội 5-7 giờ mỗi ngày?

TS Gordon Ingram, giảng viên cấp cao ngành tâm lý học, Đại học RMIT Việt Nam, tác giả cuốn sách Adolescent Use of New Media and Internet Technologies, tạm dịch: Cách thanh thiếu niên sử dụng phương tiện truyền thông mới và công nghệ internet (Nguồn: ĐH RMIT).