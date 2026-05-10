CEO High School: Trường THPT được nhiều phụ huynh làm kinh doanh lựa chọn

Khi giáo dục là khoản đầu tư dài hạn

Môi trường và giá trị cốt lõi của một con người ảnh hưởng rất lớn đến thành công sau này. Vì vậy, khi nói đến giáo dục con cái, thay vì chỉ nhìn vào kết quả ngắn hạn như điểm số hay thành tích thi cử, nhiều phụ huynh dần cân nhắc đầu tư cho môi trường giúp con sớm trưởng thành.

Là người tự thân lập nghiệp kinh doanh 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (phụ huynh trường THPT Phạm Ngũ Lão, vận hành bởi CEO High School) - cho biết điều khiến chị quan tâm nhất khi chọn trường cấp 3 cho con không phải là mục tiêu con học giỏi, mà là ngôi trường nào giúp con rèn kỷ luật, nội lực và tư duy làm chủ cuộc đời.

“Trong kinh doanh, nếu một người có kỷ luật, khát vọng và trí tuệ, họ sẽ đi được đường dài. Tôi chứng kiến nhiều người giỏi và có tố chất nhưng họ lại không thành công, vì họ thiếu kỷ luật và chưa thấu hiểu các quy luật cuộc sống.

Do đó, chọn trường cấp 3 phải dựa vào mục tiêu dài hạn nhằm rèn luyện tư duy làm chủ cuộc đời, làm chủ sự nghiệp và xây dựng nội lực cho con, thay vì mãi phụ thuộc vào cha mẹ”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy chứng kiến sự trưởng thành của con trai khi tham dự buổi báo cáo dự án tại CEO High School (Ảnh: CEO High School).

Xu hướng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Những trăn trở của nhiều phụ huynh về việc con cần được rèn bản lĩnh và tư duy làm chủ từ sớm cũng phần nào phản ánh xu hướng đổi mới của giáo dục hiện nay.

Vừa qua, Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” được Chính phủ phê duyệt và triển khai nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm chủ của thế hệ trẻ.

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường, gắn hoạt động khởi nghiệp với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn hướng tới việc bồi dưỡng tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần dám nghĩ - dám làm.

Trong bối cảnh đó, nhiều phụ huynh làm kinh doanh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những mô hình trường cấp 3 giúp con rèn luyện các năng lực này từ sớm, thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập hay kết quả của một kỳ thi.

Giữa xu hướng kinh tế - xã hội biến động khó lường, thế hệ trẻ tương lai càng phải sớm trang bị đầy đủ năng lực và phẩm chất để làm chủ thời cuộc.

Học sinh CEO High School thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp (Ảnh: CEO High School).

Mô hình THPT định hướng tư duy doanh nhân từ tuổi 15

Từ nhu cầu đó, các mô hình giáo dục THPT ngày càng chú trọng định hướng tư duy doanh chủ cho học sinh từ sớm như trường THPT Phạm Ngũ Lão (CEO High School) được nhiều phụ huynh làm kinh doanh quan tâm.

Học sinh CEO High School đạt giải Á quân 2 toàn quốc tại cuộc thi Khởi nghiệp Quốc tế SAGE (Ảnh: CEO High School).

Định hướng này được triển khai thông qua CLB Khởi nghiệp Trí tuệ, nơi học sinh có cơ hội tiếp cận các kiến thức về kinh doanh, tài chính, các chính sách phát triển kinh tế, từ đó định hướng tư duy doanh nhân qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Học sinh được giao lưu, gặp gỡ các doanh nhân thành đạt và học hỏi, trải nghiệm tại các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo đại diện trường, mô hình giáo dục này giúp học sinh chuyển từ học vì điểm số sang học để tư duy, học để lựa chọn, ra quyết định và từng bước xây dựng hành trình doanh chủ tương lai.

Đây cũng là những tiêu chí nhiều phụ huynh làm kinh doanh tìm kiếm khi chọn trường cấp 3 - nơi giúp con xây dựng khát vọng, mục tiêu và nội lực để làm chủ tương lai và sự nghiệp của chính mình.