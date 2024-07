Câu nói cảm động của thầy giáo có học sinh đạt điểm đại học cao nhất tỉnh

Những thí sinh có điểm thi Cao khảo (kỳ thi tuyển sinh đại học) cao nhất tại các tỉnh của Trung Quốc dần lộ diện. Nữ sinh Dai Siyu là thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Tứ Xuyên với 715/750 điểm. Em đạt điểm tuyệt đối ở 2 môn toán và vật lý.

Siyu tốt nghiệp trường trung học Thành Đô 7. Ngoài 3 môn thi bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ, Siyu lựa chọn thực hiện bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm hóa học, vật lý, sinh học. Với số điểm lý tưởng, Siyu chắc chắn được các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc cùng săn đón.

Thông tin xung quanh kỳ thi Cao khảo tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nước này (Ảnh minh họa: China Daily).

Câu chuyện xoay quanh những thí sinh đạt điểm cao hàng đầu của các tỉnh luôn là đề tài hấp dẫn quanh mỗi kỳ thi Cao khảo tại Trung Quốc. Phóng viên của các tờ tin tức đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Siyu và được biết ở trường, em vốn là học sinh xuất sắc nhiều năm liền.

Thế mạnh của em là ở các bộ môn khoa học tự nhiên. Việc em đạt điểm cao trong kỳ thi Cao khảo vốn là điều đã được các giáo viên dự đoán từ trước, dựa trên lực học của em trong suốt những năm cuối cấp.

Hiện tại, Siyu và gia đình em khá kín tiếng. Hình ảnh của em chưa được tiết lộ. Bản thân em và gia đình cũng chưa có chia sẻ chính thức nào về kết quả thi. Phóng viên của nhiều tờ tin tức tại Trung Quốc đã tìm tới phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm của em, nhưng thầy giáo cũng từ chối trả lời về cô học trò của mình.

Dù vậy, lời chia sẻ của thầy Xia - thầy chủ nhiệm của Siyu - lại gây sốt với cộng đồng mạng Trung Quốc. Câu trả lời của thầy Xia cho thấy tâm huyết và tấm lòng của người thầy.

Thầy nói: "Tôi rất vui vì Siyu đạt được kết quả ấn tượng như vậy. Nhưng trong cùng một lớp do tôi làm chủ nhiệm, còn có nhiều học sinh khác nữa. Kết quả thi của học trò, mỗi em mỗi khác. So với Siyu, lúc này, có nhiều học trò khác đang cần tôi và gia đình quan tâm, động viên, an ủi".

Câu nói của thầy Xia khiến nhiều người cảm thấy đầy bất ngờ và cảm động. Lời từ chối phỏng vấn của thầy Xia cho thấy sự quan tâm công bằng và đồng đều mà thầy muốn dành cho tất cả các học trò của mình ở thời điểm đặc biệt này.