Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sốc khi bạn cùng lớp nói “anh bằng tuổi mẹ em”

Kể từ khi thi đỗ vào ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM, trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành cuốn nhật ký sinh viên năm nhất với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

“Không khí đang vui vẻ cho đến khi bạn học buột miệng "Mẹ em bằng tuổi anh Chung".

“Như bao sinh viên năm nhất khác, tôi đi chụp ảnh thẻ và được khen nhìn như 16 tuổi”.

“Sinh viên Nguyễn Văn Chung phải đóng vai thầy giáo dạy môn Thường thức âm nhạc dạy bài hát Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung”.

Đây là ba trong số rất nhiều bài đăng về chuyện đi học của tác giả “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Mỗi bài đăng đều thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ người hâm mộ và cộng đồng mạng. Điều khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được bình luận tích cực là thái độ nghiêm túc và khiêm tốn với chuyện học hành, không xem việc học đại học chỉ là cuộc dạo chơi hay sưu tầm bằng cấp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh chưa từng nghĩ tuổi tác và sự nổi tiếng là rào cản đối với việc học.

Ở Nhạc viện, khoảng một nửa giảng viên lớn tuổi hơn anh và đều có thành tựu trong giảng dạy. Các giảng viên còn lại tuy trẻ hơn tuổi đời nhưng chuyên môn và kinh nghiệm sư phạm dày dặn. Do đó, anh ý thức rõ, với lĩnh vực sư phạm âm nhạc, mình là một người mới đúng nghĩa. Sinh viên năm nhất Nguyễn Văn Chung luôn tập trung ghi chép trong lớp để học hỏi kiến thức từ thầy cô.

Đối với quan hệ bạn học, những người vốn kém anh trên 20 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không thấy khó khăn để giao lưu, kết bạn.

“Mình có lẽ là người không nghĩ quá nhiều về chuyện tuổi tác. Mình cũng không thấy có khoảng cách thế hệ với các bạn cùng lớp, cảm giác giống như mình chỉ là một người anh, vẫn có thể trò chuyện, đi cà phê hay trà chanh ngoài cổng trường với nhau”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Một trong những cảm giác thích thú nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khi cầm tấm thẻ sinh viên trên tay với rất nhiều phúc lợi kèm theo. Anh chia sẻ với phóng viên, trước đây chưa từng nghĩ thẻ sinh viên lại “quyền lực” như vậy, chỉ nghĩ công dụng duy nhất là điểm danh và ra vào trường.

Việc được giảm giá khi đi xe buýt, khi mua vé thăm bảo tàng hay xem phim khi đeo thẻ sinh viên khiến vị nhạc sĩ tuổi 43 hào hứng khám phá và trải nghiệm như một tân sinh viên đúng nghĩa.

Cũng như mọi sinh viên khác, tân sinh viên Nguyễn Văn Chung cũng có lúc đi học muộn, thậm chí "cúp tiết" vì bận đi làm.

Với anh, điều lớn nhất mà việc đi học ở độ tuổi này mang lại là cảm giác càng học thì càng thấy mình còn hạn chế, càng học càng nhận ra bản thân nhỏ bé hơn và cần phải khiêm tốn hơn.

"Việc học cũng khiến mình tự đặt ra câu hỏi rằng nếu mình học nhiều hơn, hiểu sâu hơn, thì liệu những thành tựu mình đạt được trong tương lai có thể lớn hơn và bền vững hơn hay không. Điều đó mang lại cho mình một niềm tin để tiếp tục học hỏi và phát triển", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự.

Mục tiêu của anh sau khi tốt nghiệp là trở thành một thầy giáo, có thể giảng dạy và truyền đạt kiến thức âm nhạc hiệu quả cho thế hệ sau.