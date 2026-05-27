Cách đăng ký tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở TPHCM

Từ hôm nay đến 17h ngày 7/6, phụ huynh các lớp đầu cấp trên địa bàn TPHCM truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT TPHCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để thực hiện các bước đăng ký tuyển sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh sử dụng trình duyệt web Chrome, Cốc Cốc, Safari… truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 2: Giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, cha mẹ học sinh chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký và nhấn nút [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Cha mẹ học sinh nhập trực tiếp "Số định danh cá nhân" và "Mật khẩu" do trường cuối cấp hoặc phường/xã cung cấp (đối với hồ sơ học sinh tự do) và chọn [Tra cứu].

Trường hợp học sinh là người nước ngoài/chưa có số định danh cá nhân hoặc đăng nhập không thành công, cha mẹ học sinh liên hệ trực tiếp trường cuối cấp đối với học sinh đang học trên địa bàn TPHCM hoặc liên hệ xã/phường theo nơi ở đối với học sinh đăng ký tự do để được cung cấp tài khoản.

Bước 4: Cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh (đặc biệt yêu cầu nhập chính xác trường, số điện thoại tại thông tin học sinh phục vụ công tác liên hệ trong giai đoạn tuyển sinh) và thực hiện chọn 1 trong 5 đối tượng tuyển sinh:

- Đối tượng 1 (theo nơi ở hiện tại): Lựa chọn khi cha mẹ học sinh thực hiện chọn phường/xã đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại trên hồ sơ.

- Đối tượng 2 (xã/phường giáp ranh): Lựa chọn khi cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào một trong các phường/xã giáp ranh nơi ở hiện tại.

Phụ huynh học sinh lưu ý khi đăng ký vào các phường giáp ranh trong diện ưu tiên 1, trong trường hợp phường/xã đã hết khả năng tiếp nhận, hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh học sinh sẽ được điều chuyển đến các phường/xã giáp ranh khác.

- Đối tượng 2 (theo trường cuối cấp): Lựa chọn khi CMHS thực hiện chọn xã/phường đăng ký tuyển sinh theo thông tin địa chỉ của trường mầm non/tiểu học cuối cấp.

- Đối tượng 2 (khác): Lựa chọn khi cha mẹ học sinh thực hiện chọn xã/phường đăng ký tuyển sinh theo các hình thức ưu tiên bao gồm: Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn; có anh/chị ruột đang theo học tại trường; thay đổi nơi ở hiện tại sau ngày 3/3/2026; lý do khác: Các trường ngoài công lập: lựa chọn khi cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trường ngoài công lập.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, cha mẹ học sinh nhập Mã bảo vệ, tích "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và [Gửi đăng ký]/[Xác nhận thông tin] để gửi hồ sơ của học sinh về xã/phường đăng ký tuyển sinh.

Bước 6: Hệ thống đưa ra thông báo, cha mẹ học sinh xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký tuyển sinh.

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo đã xác nhận thành công.

Cũng trong thời gian từ 27/5 đến 7/6, phụ huynh học sinh được phép đăng ký song song tuyển sinh vào các trường đặc thù. Đây là các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh.