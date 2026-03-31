Nhặt được dây chuyền 5 chỉ vàng, 2 nữ sinh đến công an giao nộp

Ngày 31/3, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết đã tiếp nhận một sợi dây chuyền vàng do 2 nữ sinh nhặt được và trao trả cho người đánh rơi.

Chiều 30/3, em Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (cùng SN 2010, học sinh lớp 10A10, Trường THPT Hà Huy Tập) khi di chuyển trên đường ở xã Cẩm Trung đã nhặt được một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Hai nữ sinh trao trả tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, 2 nữ sinh đã đi xe đạp điện đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Trung làm rõ chủ sở hữu là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng sau đó đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho chị Biên theo quy định.

Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động trung thực, có trách nhiệm của 2 nữ sinh là tấm gương đẹp, góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong đời sống xã hội.