Bức ảnh bài tập chất cao như núi của học sinh Trung Quốc náo động MXH Việt

Bức ảnh này thực chất đã được đăng tải cách đây gần một năm trên mạng xã hội Douyin vào ngày 5/6/2025 - hai ngày trước thời điểm diễn ra kỳ thi Cao khảo (kỳ thi đại học của Trung Quốc).

Số bài tập xếp thành 3 dãy sát cạnh nhau, cao ngang vai nữ sinh và chất kín một bức tường.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Douyin vào ngày 5/6/2025 - hai ngày trước thời điểm diễn ra kỳ thi Cao khảo (Ảnh: Douyin).

Người đăng bài là mẹ của nữ sinh trong ảnh. Người mẹ đã bày tỏ tâm tư sau thời gian dài chứng kiến và đồng hành cùng con để chinh phục kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt này.

“Nhìn những chồng sách chất cao như núi này, trong lòng trào dâng bao cảm xúc khó tả. Mỗi cuốn sách, mỗi tờ đề thi đều chở nặng những giọt mồ hôi và sự nỗ lực hết mình của các con cho kỳ thi đại học.

Đó cũng là dấu ấn của ba năm miệt mài phấn đấu, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đều đã dành trọn nơi đây. Học sinh thật chẳng dễ dàng gì, mà các bậc làm cha làm mẹ lại càng chẳng nhẹ nhàng hơn”, người mẹ viết.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng Trung Quốc để lại những lời chúc, phần lớn động viên và tự hào: “Các con lớp 12 thực sự quá vất vả rồi, chúc các con thi tốt, bảng vàng đề danh!”; “Chúc con gái ra quân thắng lợi, bẻ quế cung trăng, một lần thi là thành công rực rỡ”.

Cũng theo những thông tin trên trang cá nhân của người mẹ, nữ sinh sau đó đã trúng tuyển vào trường đại học như mong muốn.

Vài ngày trước, bức ảnh được chia sẻ tại Việt Nam với tựa đề “Số bài tập mà học sinh nước bạn phải làm để có khả năng đậu đại học”. Nhiều phản ứng, bình luận trái chiều đã diễn ra xung quanh nội dung bức ảnh này.

Một tài khoản cho rằng, bức ảnh cho thấy rõ áp lực của một hệ thống giáo dục cạnh tranh khốc liệt: “Trung Quốc đông dân, cạnh tranh cao nên buộc phải học càng nhiều càng tốt, đỗ trường top là xem như đổi đời… Đổi đời bằng ngần đó bài tập cũng không thiệt gì cả”.

Một độc giả khác chia sẻ: “Những người bạn Trung Quốc tôi quen đều nói rằng hệ thống giáo dục của Trung Quốc học đến nỗi tinh thần kiệt quệ, không còn chút sức lực để lo nghĩ về thứ khác. Dậy từ 5h30 sáng và hoàn thành việc học lúc 10h30 tối. Giờ nghỉ giữa giờ sẽ phải chọn giữa ăn hay đi tắm, đã tắm thì sẽ không có thời gian ăn và ngược lại…”.

Một ý kiến lật ngược lại vấn đề: “Biết bạn này đỗ trường top rồi, nhưng mà cách này có phải tối ưu và khoa học nhất không?”.

Đồng quan điểm, tài khoản ẩn danh viết: “Đậu đại học quan trọng nhưng đâu phải quan trọng nhất đời người. Sau đó còn 40 năm cuộc đời để học nữa mà”.

Kỳ thi Cao khảo ở Trung Quốc nổi tiếng là kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Hàng năm có khoảng trên 10 triệu thí sinh tham dự kỳ thi nhưng chỉ 40% số này được nhận vào các trường đại học. Trong đó, chỉ có 2% thí sinh vào được 38 đại học hàng đầu Trung Quốc. Với Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, tỷ lệ trúng tuyển là 0,05%.

Các thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc gồm tiếng Trung, Toán, Ngoại ngữ, 1 môn tự chọn chính (Vật lý hoặc Lịch sử) và 1 môn tự chọn bổ sung (Hóa học, Địa lý, Khoa học chính trị và Sinh học). Kết quả kỳ thi là căn cứ duy nhất để thí sinh xét tuyển đại học.

Mặc dù áp lực của kỳ thi Cao khảo rất lớn, phần đông người dân Trung Quốc ủng hộ hình thức thi cử này với lý do công bằng. Nếu có những phương thức xét tuyển khác tính điểm cho các hoạt động ngoại khóa, thể thao hay ngoại ngữ, học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn hơn sẽ không thể cạnh tranh.

Năm 2025, số thí sinh tham dự kỳ thi Cao khảo là 3,35 triệu.