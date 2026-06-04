Bị phản ánh "ép" học sinh đi học bơi dịp hè, nhà trường lên tiếng

Mới đây, Báo Dân trí nhận được phản ánh cho rằng Trường THPT Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu 100% học sinh tham gia các khóa học bơi và chương trình lấy chứng chỉ MOS (tin học văn phòng) trong dịp nghỉ hè. Theo nội dung phản ánh, việc này ảnh hưởng đến quyền nghỉ ngơi của học sinh và không bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.

Ngày 4/6, phóng viên đã làm việc với đại diện Trường THPT Lê Chân để làm rõ thông tin trên.

Đại diện nhà trường khẳng định phản ánh về yêu cầu 100% học sinh tham gia học bơi và học chứng chỉ MOS là không đúng sự thật hoặc ý kiến phản ánh chưa hiểu rõ bản chất sự việc. Theo nhà trường, các hoạt động này được triển khai trên tinh thần khuyến khích, hoàn toàn dựa vào nhu cầu và sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh.

Học bơi nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Trường THPT Lê Chân (Ảnh: Phương Linh).

Theo đại diện nhà trường, việc tổ chức các câu lạc bộ bơi xuất phát từ chủ trương của thành phố và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Nhà trường mong muốn tạo phong trào học bơi rộng khắp trong học sinh nhằm trang bị kỹ năng sinh tồn, bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Tuy nhiên, mong muốn này không đồng nghĩa với việc bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia.

Đại diện trường cho biết thực tế hàng năm vẫn có nhiều học sinh không đăng ký học bơi vì các lý do khác nhau như sức khỏe không bảo đảm, có kế hoạch về quê trong dịp hè, tham gia các kỳ thi hoặc bận công việc cá nhân. Những trường hợp này đều được nhà trường ghi nhận và không có bất kỳ hình thức xử lý nào.

Theo giải thích của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trao đổi với những học sinh không đăng ký tham gia để tìm hiểu nguyên nhân và tư vấn về lợi ích của việc học bơi. Việc hỏi lý do nhằm nắm bắt tình hình học sinh và tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, không phải để gây áp lực hay ép buộc các em tham gia.

Nhà trường cũng khẳng định không thu bất kỳ khoản kinh phí nào liên quan đến hoạt động học bơi. Trường chỉ đóng vai trò kết nối, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận chương trình học phù hợp với chi phí hợp lý.

Hiện Trường THPT Lê Chân phối hợp với bể bơi của Trường Đại học Hàng hải Hải Phòng tổ chức các lớp học bơi trong dịp hè. Học sinh tham gia được hưởng mức học phí ưu đãi thấp hơn giá thị trường. Khoản kinh phí này được phụ huynh nộp trực tiếp cho đơn vị đào tạo, không thông qua nhà trường.

Sau khi có đề xuất của phụ huynh, học sinh, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp cử cán bộ theo dõi nhằm bảo đảm công tác quản lý và hỗ trợ học sinh trong quá trình học.

"Một khóa học bơi khoảng 16 buổi. Quá trình học sẽ phân loại dần thành 3 lớp, lớp mới học, lớp học nâng cao và lớp đào tạo lại. Học sinh sau 16 buổi chưa biết bơi sẽ được học lại miễn phí cho đến khi biết bơi", đại diện trường thông tin thêm.

Chứng chỉ MOS chỉ dành cho học sinh có nhu cầu

Liên quan đến nội dung phản ánh về việc học chứng chỉ MOS (tin học văn phòng), đại diện Trường THPT Lê Chân cho biết đây không phải chương trình triển khai đại trà cho toàn bộ học sinh.

Theo nhà trường, chứng chỉ MOS chủ yếu phù hợp với những học sinh có định hướng xét tuyển vào các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật hoặc các trường đại học sử dụng chứng chỉ này trong phương thức tuyển sinh.

Những học sinh có nhu cầu sẽ tự nguyện đăng ký tham gia. Việc học được tổ chức tập trung và thi ngay sau khi kết thúc khóa học nhằm bảo đảm hiệu quả, tránh tình trạng kiến thức bị mai một theo thời gian.

Một buổi học bơi của học sinh Trường THPT Lê Chân (Ảnh: Đ.X.).

Đại diện nhà trường nhấn mạnh không có quy định nào yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia học hoặc thi chứng chỉ MOS. Việc đăng ký hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và định hướng học tập của từng em.

Đại diện Trường THPT Lê Chân cho biết nhà trường triển khai các hoạt động trên theo đúng định hướng của ngành giáo dục, với mục tiêu nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tự nguyện trong quá trình tổ chức thực hiện.