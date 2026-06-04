Sở GD&ĐT đề nghị xử lý dứt điểm khoản nợ giáo viên hơn 14,4 tỷ đồng

Ngày 4/6, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo kết quả thẩm định kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, nhiều địa phương nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, với số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Nhiều xã, phường tại Đắk Lắk đang nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên hơn 14,4 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, qua báo cáo, có 23/33 địa phương đã chủ động cân đối ngân sách địa phương để chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ, không có nhu cầu đề nghị ngân sách cấp trên hỗ trợ.

Còn lại 9/33 xã, phường chưa cân đối đủ nguồn kinh phí để trả tiền nợ dạy thêm giờ của giáo viên hơn 14,4 tỷ đồng và cần cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định bố trí kinh phí chi trả nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nợ kéo dài.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị các xã, phường khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên đứng lớp" nhưng phải phù hợp thực tiễn địa phương, không lãng phí nguồn lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu việc dạy học 2 buổi/ngày.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét về việc bố trí, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên còn thiếu so với định mức quy định.

Trường hợp chưa bổ sung kịp thời biên chế giáo viên còn thiếu, kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111 để các cơ sở giáo dục kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định.