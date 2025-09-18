Bị cấm dùng điện thoại trong trường, học sinh phản ứng

Ông Đặng Văn Thạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, TPHCM chia sẻ điều này tại hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi”, do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức sáng 18/9.

Ông Đặng Văn Thạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Thạnh cho biết, năm học 2024-2025, trường thực hiện quy định "Không sử dụng điện thoại trong nhà trường, kể cả giờ ra chơi" xuất phát từ quan sát thực trạng học sinh “sống trong thế giới ảo”.

Khi đó, giờ ra chơi thay vì trò chuyện cùng bạn bè, nhiều học sinh cúi mặt vào điện thoại, không tham gia các hoạt động thể thao, sân trường vắng lặng vì thiếu đi sự sôi động của tuổi học trò.

Chưa hết, nhiều em sa vào mạng xã hội, bình luận tiêu cực, nói xấu, thậm chí xúc phạm lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, có trường hợp còn xảy ra bạo lực.

Vị hiệu trưởng chia sẻ, trước khi thực hiện “trường học không điện thoại”, trường đã tham khảo và nhận được sự ủng hộ của phụ huynh.

Không phải cấm rồi để đó, trường đưa ra nhiều hoạt động thay thế điện thoại cho học sinh như trang bị điện thoại công cộng để học sinh liên lạc với gia đình; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá nghệ thuật, các câu lạc bộ âm nhạc; đầu tư vào thư viện nhằm tạo không gian học tập mở cho học sinh...

Sau một năm triển khai “trường học không điện thoại”, nhà trường ghi nhận học sinh bớt sao nhãng, tập trung hơn trong giờ học; sôi nổi cùng các hoạt động vào giờ ra chơi; kết nối trực tiếp với nhau, học sinh giảm tình trạng xung đột mà mâu thuẫn trên mạng; học trò giảm căng thẳng và cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì học đường…

Ông Thạnh cho biết, giờ đây học sinh trường mình đã quen và hưởng ứng với các hoạt động học tập, vui chơi trong môi trường không điện thoại.

Học sinh Trường THPT Thạnh Lộc tham gia câu lạc bộ âm nhạc (Ảnh: Nhà trường).

Thời điểm khi mới ban hành nội quy "không điện thoại", vị hiệu trưởng nhớ khi đó nhiều em bày tỏ sự khó chịu và phản ánh lại với các lý do như cần điện thoại để liên lạc với phụ huynh, nắm bắt thông tin từ bạn bè, giải trí giải toả căng thẳng, tham khảo thông tin học tập...

Nói về việc học sinh sử dụng điện thoại ở trường, ở lớp, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng PA03 Công an TPHCM chia sẻ, trong lớp học thầy cô đang giảng bài mà bất ngờ lại có tiếng nhạc TikTok vang lên thì rất không hay, điều này thuộc về văn hoá ứng xử cơ bản.

Chưa nói đến việc học sinh lên mạng còn kéo theo rất nhiều cạm bẫy với học trò như lừa đảo, bắt cóc, bắt nạt, quấy rối online…

Thượng tá Trần Văn Đông thông tin, hiện có đến 90% trẻ em tiếp cận mạng xã hội và truy cập hàng ngày, trong khi chỉ khoảng 35% học sinh ý thức trong việc sử dụng thời gian lên mạng.

Tủ đựng điện thoại trong lớp học ở Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: N.T).

Chính vì điều này, gia đình và nhà trường mong muốn tìm được sự đồng thuận trong việc hạn chế con em sử dụng điện thoại, mạng xã hội không phù hợp.

100% trường học ở TPHCM thực hiện hạn chế điện thoại giờ ra chơi

Theo dự thảo của Sở GD&ĐT TPHCM, việc triển khai thực hiện hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại trường học sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 thí điểm tại 16 trường, bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến hết học kỳ I. Giai đoạn 2, từ tháng 1/2016 triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Về cách thức triển khai, mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống...); học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, không còn tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân trong giờ ra chơi.

TPHCM triển khai trường học hạn chế điện thoại giờ ra chơi (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, quan điểm của Sở là không cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại đến trường. Các trường không nên cấm đoán cực đoan mà cần định hướng học sinh chủ động sử dụng an toàn, hợp lý để điện thoại được sử dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ học tập, liên lạc khi cần.