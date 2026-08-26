38 học sinh vừa trúng tuyển bổ sung lớp 10 đã lại bị hủy kết quả

Quyết định xoay chiều trong 24 giờ

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 2954 hủy kết quả trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với 38 học sinh tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi chính Sở GD&ĐT ban hành quyết định công nhận danh sách trúng tuyển cho các em (ngày 24/8). Sự thay đổi đột ngột trong vòng 24 giờ khiến hàng chục phụ huynh và học sinh rơi vào cảnh hụt hẫng, băn khoăn.

38 học sinh được công nhận trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết nhưng chỉ một ngày sau, kết quả bị hủy (Ảnh: Châu Tỉnh).

Sự việc xuất phát từ đợt tuyển sinh bổ sung lớp 10 được Lâm Đồng triển khai trong tháng 8.

Ngày 18/8, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đồng ý cho các trường THPT có nhu cầu tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm bảo đảm đủ chỉ tiêu được giao. Trong đó, Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết dự kiến còn thiếu 32 chỉ tiêu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh của trường họp xét và xác định 38 học sinh trúng tuyển bổ sung. Kết quả được trình lên Sở GD&ĐT Lâm Đồng và được phê duyệt ngày 24/8.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ sau đó, nhà trường phát hiện cả 38 học sinh đã có kết quả trúng tuyển nguyện vọng 2 tại các trường khác. Những học sinh này vì vậy phải thực hiện nhập học tại trường đã trúng tuyển nguyện vọng 2 và không tiếp tục tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết đã báo cáo Sở GD&ĐT và đề nghị điều chỉnh kết quả. Ngày 25/8, Sở ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển bổ sung đối với 38 học sinh.

Phụ huynh băn khoăn, nhà trường nói gì?

Việc từ trúng tuyển sang bị hủy kết quả chỉ trong thời gian ngắn khiến nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ, thậm chí bức xúc.

Một số phụ huynh cho rằng trong thông báo tuyển sinh bổ sung của Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết ban đầu không nêu rõ việc học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 ở trường khác thì không được tham gia xét tuyển bổ sung.

Vì vậy, nhiều học sinh vẫn nộp hồ sơ, được nhà trường tiếp nhận, sau đó được Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển và kết quả được Sở GD&ĐT phê duyệt trước khi bị hủy.

Không gian sân trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết (Ảnh: Châu Tỉnh).

Một phụ huynh bày tỏ lo lắng việc tuyển sinh bổ sung kéo dài có thể ảnh hưởng đến lựa chọn tiếp theo của học sinh. Nếu không được học tại trường mong muốn, các em cần có thời gian để đăng ký vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong khi thời hạn tuyển sinh của một số trường đang đến gần.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, cho biết đây là lần đầu nhà trường thực hiện tuyển sinh bổ sung nên chưa lường hết trường hợp học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại trường khác nhưng tiếp tục đăng ký xét tuyển bổ sung.

Theo ông Hiệp, sau khi rà soát hồ sơ và đối chiếu các hướng dẫn của Sở GD&ĐT, nhà trường nhận thấy nếu tiếp tục công nhận kết quả đối với 38 học sinh này sẽ dẫn đến tình trạng các trường nơi học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 bị thiếu học sinh.

“Sau khi rà soát, nhà trường đã báo cáo và thực hiện theo hướng dẫn của Sở”, ông Hiệp cho biết.

Hiện Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết đã thông báo đến phụ huynh và 38 học sinh về việc hủy kết quả trúng tuyển bổ sung, đồng thời tiếp tục thực hiện việc xét tuyển bổ sung lại theo quy định.