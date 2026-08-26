Một phường có 16 hiệu trưởng, hiệu phó xin xuống làm giáo viên

Ngày 26/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Chũ (tỉnh Bắc Ninh), cho biết địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Theo bà Nhung, trước sắp xếp, phường Chũ có 17 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, gồm 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 5 trường THCS.

Sau sắp xếp, số trường còn 8, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS, giảm 9 trường so với trước đây.

Cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Chũ số 3 chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 (Ảnh: Nhà trường).

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, 17/44 cán bộ quản lý trường học đã có đơn đề xuất nguyện vọng về vị trí công tác. Trong số này, 16 cán bộ quản lý xin thôi giữ chức vụ để trở lại làm giáo viên, gồm cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Một hiệu trưởng đề xuất nguyện vọng chuyển sang làm phó hiệu trưởng.

Theo lãnh đạo phường Chũ, việc sắp xếp được Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo, thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ và khách quan.

Để kịp thời động viên các cán bộ quản lý xin thôi giữ chức vụ, bà Trần Thị Nhung cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận, thống nhất tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 17 cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên phong trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 599/PA-UBND phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giáo dục công lập trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh giảm từ 1.139 xuống còn 567 cơ sở (giảm 572 đơn vị, tương đương 50,2%). Thời hạn hoàn thành việc sắp xếp được ấn định vào ngày 18/8 và các địa phương phải báo cáo kết quả trước ngày 20/8.