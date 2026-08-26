Xót con học phòng ngăn đôi chật chội, phụ huynh lo lắng, trường xử lý gấp

40 học sinh chen chúc trong phòng ngăn đôi

Những ngày đầu năm học, một số phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Long Bình, phường Long Bình (TPHCM) phản ánh về điều kiện phòng học của con.

Theo đó, học sinh 4 lớp 1/11, 1/12, 1/13 và 1/14 được bố trí trong những phòng học có diện tích nhỏ hơn so với phòng học thông thường. Phụ huynh cho biết các phòng này được ngăn từ phòng học tiêu chuẩn, khiến không gian lớp học bị thu hẹp, thiếu ánh sáng và không có bục giảng.

Hình ảnh được phụ huynh chia sẻ cho thấy phòng học có nhiều dãy bàn, khoảng cách giữa các bàn khá hẹp. Một số phụ huynh lo ngại việc học sinh phải ngồi trong không gian chật chội, thiếu ánh sáng tự nhiên có thể ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

Một phụ huynh cho biết điều khiến gia đình băn khoăn là cùng trong một trường, một số lớp được bố trí tại khu phòng học mới, rộng rãi hơn, trong khi con mình lại học tại những phòng nhỏ.

Hình ảnh lớp học "nhỏ xíu" xếp hơn 10 dãy bàn khiến phụ huynh băn khoăn (Ảnh: Chụp màn hình).

“Phòng này vốn dĩ là một phòng học tiêu chuẩn, dành cho tối đa 50 bé nay được nhà trường dựng vách chia đôi thành 2 phòng, mỗi phòng còn chút không gian nhưng cho 40 bé ngồi. Mỗi em chắc chưa tới nửa mét vuông”, phụ huynh thông tin.

Lớp nhỏ lại đông học sinh nên theo phụ huynh rất chật chội. Lối ra vào duy nhất là cửa phòng chỉ đủ một người lớn đi qua; lối đi giữa các dãy bàn phải nghiêng người mới vào được.

“Các bé cuối lớp phải căng mắt để vượt qua 10 bàn trước mặt mới nhìn được bảng. Về lâu dài có nguy cơ ảnh hưởng thị lực”, phụ huynh nói.

Phụ huynh cũng đặt câu hỏi về việc nhà trường còn phòng học mới nhưng một số lớp chưa được bố trí vào những phòng này.

Theo phụ huynh, trường tổ chức 3 lớp tích hợp, những lớp này học sinh được học trong khu nhà mới khang trang; 7 lớp tiếng Anh - toán - khoa học được học trong lớp tiêu chuẩn.

Duy chỉ có 4 lớp thường (học sinh không đăng ký 2 chương trình trên) thì được xếp vào phòng học được ngăn ra từ 2 phòng học tiêu chuẩn.

Trong khi đó, dãy phòng học mới được xây lên còn các phòng khác để trống và dành làm phòng chức năng.

Sau phản ánh, nhà trường gấp rút xử lý

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Trương Hoài Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Bình, xác nhận có tình trạng phòng học nhỏ hẹp và cho biết nhà trường đã giải quyết xong vụ việc, sắp xếp lại không gian học tập phù hợp cho học sinh.

Theo bà Tâm, nguyên nhân là khu phòng học mới của trường chưa được bàn giao hoàn tất, trong khi số lượng học sinh lớp 1 năm nay tăng cao.

“Vì phòng học mới chưa bàn giao xong hẳn nên nhà trường cho học sinh học tạm ở những phòng này”, bà Tâm nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Bình cho biết nhà trường chịu áp lực lớn về tuyển sinh đầu cấp do số lượng học sinh trên địa bàn phường đông.

Riêng năm học này, trường được địa phương giao tuyển sinh khoảng 780 học sinh lớp 1, trong khi hệ thống phòng học mới chưa hoàn tất việc bàn giao.

Theo nhà trường, vì vậy, việc sắp xếp một số lớp vào các phòng học tạm thời là giải pháp trước mắt để bảo đảm tất cả học sinh được tổ chức học tập đúng kế hoạch.

Trước phản ánh của phụ huynh, nhà trường cũng cho biết đã tiếp nhận ý kiến và có phương án xử lý trong hôm nay, thay vì để tình trạng phòng học chật chội kéo dài.

Về việc vụ huynh đăng ký chương trình học cho con (tích hợp, tăng cường, lớp thường), bà Tâm cho biết thêm, nhà trường có đội ngũ tư vấn cho phụ huynh ngay từ đầu năm học. Phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký tự nguyện, không có chuyện nhà trường “ép buộc” hay sắp xếp bất công.