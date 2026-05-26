Bắc Ninh, Lạng Sơn cùng 5 tỉnh đồng loạt thi lớp 10

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026 chia sẻ cùng phụ huynh (Ảnh: Bảo Quyên).

Cùng với Bắc Ninh và Lạng Sơn, các tỉnh Hưng Yên, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Trị và Lai Châu tiếp tục tổ chức các môn thi cuối cùng của hệ THPT đại trà và thi vào lớp chuyên năm nay.

Tại Bắc Ninh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28/5.

Thí sinh dự thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027, toàn tỉnh dự kiến tuyển gần 41.000 chỉ tiêu lớp 10 THPT.

Trong số này, khối trường công lập tuyển gần 31.900 học sinh, còn lại khoảng 9.100 chỉ tiêu thuộc các trường tư thục.

Đây là một trong những địa phương có quy mô tuyển sinh lớn ở khu vực phía Bắc.

Cùng thời điểm trên, tại Lạng Sơn, hơn 11.000 học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay.

Theo lịch thi, sáng 26/5, thí sinh thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn tiếng Anh trong 60 phút. Ngày 27/5, thí sinh làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút.

Ngày 28/5 dành cho các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Chu Văn An và các trường phổ thông dân tộc nội trú với các bài thi môn chuyên theo quy định.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh đã bước sang ngày thi thứ hai hoặc tổ chức các môn thi chuyên.

Theo ghi nhận, các địa phương đều tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi, đồng thời hỗ trợ thí sinh ở vùng xa, khu vực khó khăn di chuyển thuận lợi trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Năm nay, tuyển sinh lớp 10 tiếp tục là kỳ thi nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh cả nước, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương có số lượng học sinh tăng nhanh và nhu cầu vào trường công lập tiếp tục ở mức cao.