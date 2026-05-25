Thí sinh Nghệ An nói gì về đề thi môn ngữ văn vào lớp 10?

Sáng 25/5, 49.372 thí sinh lớp 9 tại tỉnh Nghệ An bước vào môn thi Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (THPT) năm học 2026-2027, với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất tỉnh từ trước đến nay, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động.

Hai em Nguyễn Hạnh Nguyên và Trần Thị Hà Vy tại điểm thi Trường THPT Tân Kỳ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Tân Kỳ, sau khi kết thúc thời gian làm bài, hàng trăm phụ huynh đã đứng chờ bên ngoài cổng trường để đón con em. Nhiều người không giấu được sự hồi hộp, liên tục hỏi han kết quả làm bài của các thí sinh.

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, em Nguyễn Hạnh Nguyên cho biết đề thi năm nay có nhiều nội dung nằm trong quá trình ôn tập nên em làm bài tương đối thuận lợi. "Em thấy đề thi khá vừa sức, có những phần chúng em đã được ôn kỹ. Em nghĩ mình làm được khoảng 80% bài thi", Nguyên chia sẻ.

Cùng chung nhận định, em Trần Thị Hà Vy cho rằng đề thi không quá bất ngờ. Nhờ ôn tập đúng trọng tâm nên em tự tin với bài làm của mình và kỳ vọng đạt kết quả khả quan. Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 Nghệ An, nhiều thí sinh có đánh giá khác về độ khó của đề thi.

Em Hà Anh Đức, đến từ xã Tri Lễ dự thi vào Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Hà Anh Đức, đến từ xã Tri Lễ cho biết đề thi có tính phân loại khá rõ, đặc biệt câu hỏi số 4 khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn. "Em thấy đề văn năm nay khá khó. Riêng câu 4 là hơi khó. Em dự đoán mình đạt khoảng 7 điểm", Đức nói.

Còn em Phan Thùy Anh, đến từ khối Kim Sơn (xã miền núi Quế Phong) nhận định đề thi nhìn chung vừa sức nhưng câu hỏi cuối là phần khó nhất. "Em làm được phần lớn nội dung của đề. Câu 4 hơi khó nhưng em vẫn hoàn thành. Em hy vọng đạt khoảng 8 điểm", Thùy Anh chia sẻ.

Em Phan Thùy Anh, đến từ xã Quế Phong dự thi vào Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận tại các điểm thi, dù có những đánh giá khác nhau về mức độ khó của đề thi, đa số thí sinh đều hoàn thành bài làm đúng thời gian quy định và giữ tâm lý khá ổn định sau môn thi đầu tiên.

Nhận định về đề thi, cô Nguyễn Thị Lan Phương, giáo viên môn ngữ văn Trường THCS Trường Thi (phường Trường Vinh) cho rằng đề thi vừa sức với học sinh, các yêu cầu trong đề tường minh, bám sát với chương trình. Vấn đề nghị luận xã hội gần gũi và có giá trị giáo dục về tư tưởng. Những học sinh nắm vững kiến thức, học tập theo đúng định hướng của chương trình sẽ có cơ hội hoàn thành bài thi tốt.