Cao điểm thi lớp 10 năm 2026: Học sinh 6 tỉnh “vượt vũ môn”

Học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 (Ảnh: Bảo Quyên)

Không khí tuyển sinh lớp 10 năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương hoàn tất quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính.

Sự thay đổi về quy mô dân số học đường, mạng lưới trường lớp và cách tổ chức tuyển sinh đang tạo nên những bức tranh mới của giáo dục phổ thông ở nhiều tỉnh, thành.

Điểm dễ nhận thấy nhất của mùa tuyển sinh năm nay là số lượng học sinh lớp 9 tăng cao tại hàng loạt tỉnh, thành.

Tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Hưng Yên là địa phương đáng chú ý khi sau sáp nhập vẫn duy trì tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ở mức khoảng 70%. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh được giao hơn 30.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập trong khi có tổng số hơn gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại Quảng Trị, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận lượng thí sinh tăng gần 5.000 em so với năm trước, ngành giáo dục nỗ lực tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Một điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh năm nay là môn tiếng Anh thi vào các trường chuyên sẽ bao gồm cả kỹ năng nói nhằm đánh giá toàn diện năng lực ngoại ngữ của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Không chỉ các tỉnh sau sáp nhập, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tốc độ gia tăng học sinh cơ học nhanh, nhất là tại các đô thị, khu vực ven đô và địa bàn phát triển dân cư mạnh.

Trong khi đó, Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có quy mô tuyển sinh lớn nhất cả nước. Năm học 2026-2027, Nghệ An có khoảng 53.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, tổ chức tại 75 điểm thi với 2.168 phòng thi.

So với năm trước, kỳ thi có một số thay đổi như dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến; không thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi; tăng chỉ tiêu ở các trường có số lượng học sinh dự thi tăng cao.

Về nguyện vọng, học sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Đối với các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng.

Tại 39 hội đồng thi lớp 10 của Hà Tĩnh, hơn 21.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Trong số này, có hơn 19.700 em đăng ký nguyện vọng thi vào các trường THPT không chuyên, gần 1.500 em thi vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập năm của Hà Tĩnh tăng gần 4.000 em so với năm trước. Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT thường trên địa bàn toàn tỉnh chiếm khoảng 74% số học sinh lớp 9.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc số học sinh tăng nhanh khiến kỳ thi lớp 10 ở nhiều nơi ngày càng cạnh tranh, đặc biệt tại các trường THPT công lập có chất lượng đầu vào cao.

Trái với áp lực cạnh tranh gay gắt tại nhiều đô thị lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục duy trì tỷ lệ tuyển sinh công lập ở mức khá cao.

Lai Châu hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập cao nhất cả nước, đạt khoảng 80,8%.

Tại Điện Biên, ngành giáo dục tuyển gần 9.000 học sinh lớp 10 trên tổng số hơn 12.400 học sinh lớp 9 toàn tỉnh, tương đương khoảng 72,2%, đã bao gồm học sinh theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

Năm nay, tuyển sinh lớp 10 không đơn thuần là cuộc cạnh tranh vào trường công lập, mà còn phản ánh quá trình tái cấu trúc mạng lưới giáo dục tại nhiều địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc phân bổ chỉ tiêu, quy hoạch trường lớp và điều tiết học sinh giữa các khu vực đang được nhiều tỉnh, thành tính toán lại để phù hợp với quy mô dân số mới.

Theo kế hoạch trong những ngày tới, nhiều địa phương khác trên cả nước sẽ tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - kỳ thi được đánh giá ngày càng có tính cạnh tranh cao ở nhiều nơi.