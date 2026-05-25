Nhiều thí sinh tự tin với bài thi môn tiếng Anh vào lớp 10

Chiều 25/5, 39.371 thí sinh Nghệ An tiếp tục dự thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, có một thí sinh ở môn thi ngữ văn bị đình chỉ thi vì mang tài liệu.

Ghi nhận tại một số điểm thi, thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái. Nhiều em nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, cấu trúc quen thuộc và không có nhiều câu hỏi gây bất ngờ.

Em Lê Ngọc Vân, tại điểm thi Trường THPT Đông Hiếu, xã Đông Hiếu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại điểm thi Trường THPT Đông Hiếu (xã Đông Hiếu, Nghệ An), em Lê Ngọc Vân cho biết đề thi tương đối dễ, các dạng câu hỏi đã được giáo viên ôn tập kỹ trong quá trình học. "Em làm bài khá tốt. Nhiều câu hỏi nằm trong phần kiến thức cơ bản nên không quá khó để hoàn thành. Em dự đoán mình có thể đạt hơn 8 điểm", Vân chia sẻ.

Cùng chung nhận xét, nhiều thí sinh cho rằng đề thi có độ phân hóa ở một số câu vận dụng nhưng nhìn chung phù hợp với năng lực học sinh lớp 9. Nhiều phụ huynh vui mừng khi con em mình hoàn thành tốt bài thi. Một số thí sinh tranh thủ trao đổi đáp án với bạn bè trước khi ra về.

Phụ huynh tập trung trước cổng điểm thi Trường THPT Đông Hiếu chờ con hoàn thành bài thi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, công tác tổ chức tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi.

Nhận định về đề thi, cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Trường Thi cho rằng đề thi tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được xây dựng hay, bám sát định hướng phát triển năng lực học sinh và phù hợp với chương trình học hiện hành.

Nội dung đề có tính thực tiễn, gần gũi với đời sống, giúp học sinh vận dụng kiến thức ngôn ngữ thay vì chỉ học thuộc máy móc. Các câu hỏi được phân hóa hợp lý, vừa đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được phần cơ bản, vừa có những câu vận dụng để đánh giá năng lực khá, giỏi.

''Đặc biệt, phần đọc hiểu và giao tiếp mang tính ứng dụng cao, góp phần khuyến khích học sinh học tiếng Anh theo hướng toàn diện hơn. Và đặc biệt tôi rất vui vì năm nay con trai tôi được trải nghiệm đề thi hay như vậy, mặc dù đây chưa phải là thế mạnh của cháu vì cháu thi chuyên Tin'', cô Hà chia sẻ.