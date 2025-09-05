Anh em mồ côi vì Covid-19 cùng dắt nhau đi khai giảng

Sáng 5/9, tại khu nội trú Trường Hy Vọng, thành phố Đà Nẵng, Võ Cung Hiếu Nghĩa (lớp 11) lặng lẽ thức dậy, gấp gọn quần áo chuẩn bị cho em trai Võ Cung Minh Trí (lớp 3) đi khai giảng. Mồ côi cha sau đại dịch Covid-19, hai anh em rời TPHCM ra Đà Nẵng học tập, nương tựa vào nhau tại ngôi trường đặc biệt này.

Đã quen với cuộc sống xa nhà ba năm qua, Nghĩa trở thành chỗ dựa vững chắc cho em trai. Với Trí, năm học đầu tiên thiếu vắng mẹ đưa đến trường khiến em nhiều lần bật khóc vì tủi thân, nhưng nhờ tình yêu thương của anh, sự sẻ chia của bạn bè và thầy cô, em đã dần thích nghi.

Võ Cung Hiếu Nghĩa chuẩn bị sách vở cho em trai để cùng đi khai giảng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cũng đến từ TPHCM, hai anh em Nguyễn Xuân Phúc (lớp 11) và Nguyễn Xuân Nghi (lớp 3) cùng chung nỗi đau mất mẹ trong dịch bệnh Covid-19.

Năm học mới xa nhà với nhiều bỡ ngỡ, không có ba bên cạnh, Xuân Nghi rụt rè, lạ lẫm, nhưng sự đùm bọc của các chị trong trung đội đã giúp em vững vàng hơn, biết biến nỗi đau thành nghị lực để trưởng thành.

Nghĩa chỉnh lại quần áo cho em trai chuẩn bị cho năm học mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Với Ngọc Diệp (11 tuổi), đã gắn bó với Trường Hy Vọng 5 năm, ngày khai giảng trở thành dịp đặc biệt để em đặt ra mục tiêu mới.

Trên tờ giấy nhỏ dán nơi góc tủ, Diệp viết: “Năm nay con muốn đạt học sinh giỏi, hoặc học sinh giỏi xuất sắc. Con cũng mong có thêm nhiều bạn mới”.

Diệp cho biết em dự định khi được về nhà sẽ kể cho mẹ nghe về ngày khai giảng thứ 5 của mình tại trường Hy Vọng, nơi có những người bạn mới, những trải nghiệm mới và môn học yêu thích.

Ông Hoàng Quốc Quyền, Hiệu trưởng Trường Hy Vọng, cho biết năm học mới nhà trường tiếp nhận 40 học sinh mồ côi vì Covid-19 từ nhiều địa phương phía Nam, trong đó có nhiều trường hợp đã có anh, chị đang học tại trường. Đến thời điểm hiện tại, trường có 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Ngọc Diệp đặt mục tiêu đạt học sinh giỏi, hoặc học sinh giỏi xuất sắc trong năm học mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong năm học mới, các em được đón chào trong cơ sở hiện đại được xây mới với thư viện, phòng học robotics, âm nhạc... Các em không chỉ học chữ mà còn được trải nghiệm, sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các học sinh không may mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Ngay từ năm học 2022-2023, năm học đầu tiên, nhà trường đã đón hơn 200 học sinh trên cả nước đến nhập học.