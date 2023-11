Ám ảnh bị cô giáo mắng "không có não", nữ sinh stress, sụt cả chục cân?

Khủng hoảng tâm lý khi bị cô giáo "ghim"?

Ngày 6/11, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị nắm bắt thông tin một nữ giáo viên bị phụ huynh tố cáo xúc phạm nhân phẩm của một nữ sinh, dẫn đến việc em này phải điều trị tâm lý.

Trường THCS Lê Lợi (huyện Ea H'leo) được cho là nơi xảy ra vụ việc cô giáo xúc phạm học sinh (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo vị lãnh đạo Phòng GD&ĐT, vụ việc đang được nhà trường xử lý. Nhà trường có trách nhiệm thăm hỏi, động viên học sinh và mời các bên đến đối thoại, hiểu rõ tường tận câu chuyện để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Trước đó, bà Đinh Thị Cảnh (ngụ huyện Krông Búk) làm đơn tố cáo cô giáo P.Q.A. (32 tuổi, từng công tác tại Trường THCS Lê Lợi, vừa chuyển công tác về Trường TH&THCS Lê Lai) đã có lời lẽ xúc phạm, khiến con gái bà bị stress nặng, phải điều trị tâm lý và sụt hơn 10kg trong vòng vài tháng vì quá áp lực.

Theo bà Cảnh, năm học 2022-2023, con gái bà là em T.T.N., học lớp 8A6, Trường THCS Lê Lợi, do cô Q.A. chủ nhiệm và dạy môn toán. Vào đầu năm học, em N. tham gia lớp học thêm của cô Q.A. nhưng học được 3 tháng, em N. xin nghỉ.

Bà Cảnh cho rằng cô giáo đã xúc phạm nặng nề khiến con gái bà bị stress, rối loạn tâm lý (Ảnh: Thúy Diễm).

"Sự việc bắt nguồn từ chuyện con gái tôi nghỉ học thêm nên ở lớp, con tôi bị phân biệt đối xử, bị xúc phạm, miệt thị nặng nề", bà Cảnh lên tiếng.

Bà Cảnh trình bày, con gái của bà bị cô Q.A. chú ý đến từng chi tiết mỗi khi đến lớp, xem có vi phạm về đồng phục, có trực nhật, có nghe bài giảng hay không. Nếu có vi phạm, cô giáo sẽ mắng gay gắt và không cho ngồi học mà bắt vừa đứng vừa học.

Trong khi đó, em N. thừa nhận, khi mắc lỗi, em bị cô mắng trước lớp rằng "mày không có não à", "chị có thể nào bình thường, không vi phạm được không?".

"Con bị cô phân biệt, các bạn khác mắc lỗi thì cô không chú ý như với con và các bạn đều biết cô giáo "ghim" con. Con hay đóng cửa một mình suy nghĩ những lời cô giáo mắng và ám ảnh, lo sợ mỗi khi đến tiết học của cô", em N. tâm sự.

Bà Cảnh cho biết thêm, hai vợ chồng bà ly hôn cách đây 5 năm, em N. về ở với bố tại huyện Ea H'leo. Khi xảy ra vụ việc, em N. điện thoại tâm sự sơ lược với mẹ nhưng bà không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.

Trong vòng vài tháng, nữ sinh bị sụt giảm hơn 10kg (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Con bé càng ngày càng suy sụp và sụt hơn 10kg, suy dinh dưỡng trầm trọng. Gần đây, tôi dẫn bé đi khám tâm lý ở TPHCM, nghe bé kể lại với bác sĩ việc bị cô giáo xúc phạm nhiều dẫn đến ức chế nên tôi rất bức xúc và quyết định làm đơn tố cáo cô P.Q.A.", bà Cảnh nói.

Trước sự việc, bà Cảnh đăng tải các thông tin lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng. Bà Cảnh tiết lộ, khi bà đăng tải thông tin, cô Q.A. gọi điện xin lỗi và mong gia đình bỏ qua nhưng không hề đến nhà hỏi han cháu N.

"Bác sĩ tâm lý yêu cầu phải xử lý các vướng mắc của cháu N. với cô giáo để gỡ vướng tinh thần cho bé, nhưng tôi không thấy cô giáo có thiện chí. Điều tôi cần là cô cùng bố mẹ (do bà Cảnh có quen biết bố mẹ cô giáo - PV) hoặc cùng hiệu trưởng đến trao đổi cùng gia đình, tôi sẵn lòng bỏ qua tất cả", bà Cảnh khẳng định.

Sau sự việc, bà Cảnh đã cho con gái chuyển trường và đang điều trị tâm lý tại nhà.

Cô giáo thừa nhận phát ngôn chưa chuẩn

Qua trao đổi, cô giáo P.Q.A. thẳng thắn thừa nhận do em N. thường xuyên có vi phạm nội quy nên cô có nhắc nhở, từng có lời lẽ chưa chuẩn mực khi nóng giận và có mắng "em không có não để suy nghĩ à", bắt phạt em đứng trong lớp học mỗi lần khoảng 10 phút.

Nữ sinh được bác sĩ chẩn đoán bị stress, rối loạn lo âu (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tuy nhiên, cô giáo Q.A. cho rằng gia đình quy chụp em N. bị stress là do cô mà không nhắc đến lý do từ gia đình là không khách quan, vì stress có thể do từ nhiều nguyên nhân.

Cô N. nói thêm, cô được phụ huynh mời về dạy gia sư cho 9 học sinh, trong đó có em N. và sau đó em N. xin nghỉ. Tuy nhiên, cô Q.A. khẳng định không phải vì em N. nghỉ học thêm mà cô có những hành động này.

"Ở lớp, tôi đối xử công bằng với tất cả học sinh, ai vi phạm nội quy, đều bị phạt để răn đe. Tôi thừa nhận mình có lời nói chưa chuẩn mực với em N. và tôi sai đâu, tôi chịu trách nhiệm ở đó. Riêng việc mẹ bé đăng tải lên mạng xã hội, tôi cảm thấy danh dự của tôi bị bôi nhọ", cô Q.A. lên tiếng.

Đối với việc cô giáo chưa đến nhà học sinh xin lỗi, cô Q.A. cho rằng cô lo sợ bản thân đến nhà sẽ bị mẹ của em N. chụp ảnh, đăng tải mạng xã hội dẫn đến câu chuyện phức tạp nên chưa dám ghé thăm học sinh.

Bên cạnh đó, với yêu cầu của phụ huynh muốn gặp cả cô giáo lẫn bố mẹ của cô là không phù hợp, cô N. cho rằng bản thân cô làm thì cô chịu trách nhiệm, không liên lụy đến gia đình mình.

Ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, cho biết, trong năm học qua, nhà trường không nhận được phản ánh của phụ huynh về vụ việc. Mới đây, sau khi nhận được đơn thư của phụ huynh, trường đã trực tiếp đến thăm hỏi học sinh. Trường sẽ mời cô giáo Q.A. về làm việc, làm rõ các nội dung trong đơn.