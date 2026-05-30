57 tác phẩm về sáng kiến phòng chống bạo lực học đường được trao giải

Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp với Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” lần thứ III năm 2026 vào chiều 29/5.

Cuộc thi thu hút hơn 920.000 tác phẩm của học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, hơn 2.100 tác phẩm được đưa vào tranh tài ở cấp thành phố.

57 tác phẩm của học sinh TPHCM được trao giải sáng kiến về chống bạo lực học đường (Ảnh: Nam Ba).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 19 giải ở mỗi cấp học với các hạng mục nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Trong số này, 12 tác phẩm tiêu biểu sẽ đại diện cho học sinh TPHCM tham dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 6 tới.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, các tác phẩm trên phản ánh góc nhìn, suy nghĩ của học sinh về bạo lực học đường, các vấn đề trên không gian mạng cũng như mong muốn được học tập trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

Bà Trang cho biết bạo lực học đường là vấn đề được ngành giáo dục và xã hội quan tâm. Dù xảy ra trong nhà trường hay trên không gian mạng, các hành vi bạo lực đều có thể gây tổn thương cho học sinh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Theo bà, cuộc thi không chỉ là sân chơi mà còn là diễn đàn để học sinh bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và đề xuất sáng kiến thông qua các bài viết, tranh vẽ. Để xây dựng trường học hạnh phúc, cần có sự đồng hành của thầy cô, gia đình và toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT, cho rằng các tác phẩm cho thấy học sinh ngày càng quan tâm đến việc xây dựng môi trường học đường yêu thương, không bạo lực.

Những thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia trong các bài dự thi cũng giúp những người làm giáo dục nhận thức rõ hơn trách nhiệm xây dựng trường học hạnh phúc.

Sáng kiến của học sinh hướng tới môi trường học đường hạnh phúc (Ảnh: Nam Ba).

Ông Minh cho biết Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản về phòng, chống bạo lực học đường và đề nghị các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để ngăn chặn tình trạng bạo lực, bắt nạt học đường.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh phối hợp với gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực, bắt nạt học đường, góp phần bảo đảm sự phát triển toàn diện và lành mạnh của học sinh.

Ông Minh cũng bày tỏ mong muốn mỗi học sinh sẽ tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực từ cuộc thi, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn và hạnh phúc.