142 thầy trò thoát chết ở Lào Cai: Phút sơ tán định mệnh

Sạt lở nghiêm trọng nhưng may mắn 142 thầy trò thoát chết (Ảnh: X. Quế).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tối 13/9, thầy Vũ Xuân Quế, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT số 3, xã Mường Hum, huyện Bát Xát cho hay, khoảng 7h sáng 9/9, nhà trường phát hiện một điểm sạt lở cách trường khoảng 20m, sau tòa nhà 5 tầng, là nhà bán trú của học sinh đồng thời là nhà công vụ của giáo viên.

"Thấy nguy cơ lớn, tôi liền gọi ngay thầy Nguyễn Thành Trung, Phó hiệu trưởng nhà trường, yêu cầu chuẩn bị di tản toàn bộ 131 học sinh và 9 thầy cô ra khỏi trường.

Tôi đồng thời gọi cho chính quyền xã và cơ quan công an để bàn bạc chọn địa điểm nào an toàn và quyết định chọn trường mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Náo để làm nơi sơ tán cho các thầy trò.

Sạt lở vùi lấp 16 phòng bán trú, đồng thời là nhà công vụ của giáo viên (Ảnh: X. Quế).

Mọi việc diễn ra quá nhanh, chúng tôi không ai kịp mang đồ ăn thức uống gì. Người nào nhanh tay vơ được cái áo cái quần, còn lại hầu như chỉ đủ thời gian chạy thoát thân", thầy Quế nhớ lại.

Trong điều kiện mưa gió và ngập lụt, toàn bộ giáo viên và học sinh sơ tán đến trường Mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Náo với sự hỗ trợ của chính quyền, dân quân và công an. Khoảng 10h cùng ngày, toàn bộ 142 học sinh và giáo viên đã đến nơi sơ tán an toàn.

Công an xã Mường Hum và các xã khác ngay sau đó đã phối hợp với chính quyền thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng cứu hộ hỗ trợ, vận chuyển lương thực tiếp tế hàng ngày cho người dân và giáo viên, học sinh.

Sau 4 ngày bị cô lập, đêm qua, đường từ trung tâm huyện Bát Xát đến xã Mường Hum được thông. Công an tỉnh cử nhiều tổ vận chuyển thêm hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men đến.

Nhà ăn cũng bị vùi lấp bởi vụ sạt lở (Ảnh: X. Quế).

Cũng theo hiệu trưởng, toàn trường có khoảng 500 học sinh bán trú, trong đó 98% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. May mắn hôm đó cuối tuần, đồng thời nhà trường đã phát đi thông tin tạm hoãn buổi học sáng hôm sau để lên phương án di dời nên nhiều học sinh tạm thời chưa về trường.

"Chúng tôi quá may mắn, nếu chậm khoảng 2 tiếng thì mất khoảng 70 cháu trong 16 phòng bán trú vừa sập", thầy Quế nói.

Được biết, hiện ở khu vực sơ tán vẫn còn khoảng 30 học sinh còn ở lại do một số nơi chưa thể đi lại. Khoảng 100 học sinh khác đã được gia đình đón về nhà an toàn do lũ đã rút.

Học sinh tại điểm sơ tán (Ảnh: Công an Lào Cai).

Về kế hoạch học tập trong thời gian tới, thầy Quế cho hay, ngày 14/9, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tới trường THCS và THPT số 3 huyện Bát Xát để đánh giá hiện trạng và có phương án tiếp theo.

Huyện Bát Xát là một trong những địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở tại tỉnh Lào Cai.

Ngay từ những ngày đầu ứng phó với cơn bão số 3, Công an huyện Bát Xát đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức bám địa bàn, rà soát từng hộ.

Hiện nay, đường lên xã Mường Hum và các xã khác đã được thông tuyến, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử nhiều tổ công tác vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm, thuốc men tiếp tế, hỗ trợ cho bà con nhân dân và các trường học nơi đây.