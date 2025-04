14 suất học bổng New Zealand hàng nghìn USD dành cho học sinh Việt Nam

Kết quả học bổng dự kiến được công bố vào tháng 10 tới. Lễ vinh danh và trao chứng nhận học bổng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11.

Học bổng chính phủ NZUA dành riêng cho học sinh là người Việt, đang sinh sống tại Việt Nam, đã hoàn thành chương trình phổ thông trong nước hoặc quốc tế, nằm trong độ tuổi từ 16-19 vào thời điểm nộp hồ sơ và có thể nhập học tại New Zealand vào kỳ học tháng 2/2026.

Sinh viên trường ĐH tại New Zealand (Ảnh: ENZ).

14 suất học bổng NZUA (mỗi suất trị giá 15.000 NZD) được phân bổ cho 8 đại học công lập New Zealand: Đại học Công nghệ Auckland (AUT): 3 suất, Đại học Waikato (UOW): 3 suất, Đại học Otago (UOO): 3 suất, Đại học Auckland (UOA): 1 suất, Đại học Massey (MU): 1 suất, Đại học Victoria Wellington (VUW): 1 suất, Đại học Canterbury (UC): 1 suất và Đại học Lincoln (LU): 1 suất.

Ứng viên NZUA có thể chọn bất cứ ngành học nào trong các chương trình đào tạo bậc cử nhân của 8 đại học kể trên.

Học bổng chính phủ NZUA không yêu cầu ứng viên làm bài luận hay bài kiểm tra năng lực mà chú trọng câu chuyện đằng sau mỗi cá nhân bên cạnh các thành tích về học thuật và kỹ năng tiếng Anh.

Học sinh có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 7.0 sẽ đủ điều kiện để ứng tuyển NZUA.

Học sinh ứng tuyển NZUA chỉ cần phải nộp: bảng điểm của năm cuối cấp, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, video dài tối đa 1 phút 30 giây để trình bày nguyện vọng, thế mạnh cá nhân, hiểu biết về New Zealand và kế hoạch học tập và phát triển nếu nhận học bổng, thư mời nhập học từ một đại học ở New Zealand cho một chương trình cử nhân toàn thời gian tại New Zealand và bản scan hộ chiếu còn hiệu lực.

Hiện phần lớn các đại học New Zealand cho phép học sinh Việt Nam nộp đơn xin nhập học ngay khi có kết quả lớp 12 mà không cần phải đợi đến khi có chứng nhận tốt nghiệp THPT, hoặc nộp đơn ngay khi có điểm dự đoán nếu theo học chương trình IB hoặc A-level mà không cần phải đợi kết quả chính thức.

Sau khi nộp hồ sơ xin thư mời nhập học của các trường đại học, học sinh cần thông tin đến ENZ thông qua email vietnam@enz.govt.nz để ENZ hỗ trợ liên hệ các đại học ưu tiên xét các hồ sơ này.

Học sinh Việt Nam có thể giành học bổng các trường đại học hàng đầu tại New Zealand (Ảnh: ENZ).

Khi đã có thư mời nhập học, học sinh điền đơn ứng tuyển học bổng NZUA trực tuyến trên cổng ứng tuyển học bổng. Học sinh có thể xin thư mời nhập học tại nhiều đại học New Zealand, tuy nhiên, chỉ có thể chọn một trường khi ứng tuyển NZUA.

Thông thường, các ngành đào tạo bậc cử nhân tại New Zealand kéo dài 3 năm, ngoại trừ khối ngành kỹ thuật (4 năm), và các ngành đặc thù khác như Luật, Y - Nha - Dược…

Với 8 đại học nghiên cứu, đa ngành, chất lượng cao góp mặt trong chương trình học bổng này, giúp học sinh Việt Nam lựa chọn trường và ngành học phù hợp.

Ngoài ra, các đại học New Zealand không hạn chế việc học sinh có thể ứng tuyển đồng thời học bổng chính phủ NZUA và học bổng riêng của trường.

Một số đại học New Zealand cho phép học sinh, nếu đồng thời trúng tuyển học bổng chính phủ NZUA và học bổng trường, có thể cộng gộp giá trị học bổng áp dụng cho các năm học đại học; hoặc cấp học bổng riêng của trường cho các ứng viên của học bổng NZUA nhưng chưa thành công trúng tuyển NZUA.

Cơ hội nhận học bổng không chỉ dừng ở học bổng chính phủ NZUA cho năm đầu tiên. Tùy theo ngành học và thành tích học tập, sinh viên có cơ hội nhận thêm học bổng trực tiếp từ trường hoặc khoa trong các năm học sau đó.