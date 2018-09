TP Huế: Trường tiểu học Quang Trung bị buộc trả lại hơn 300 triệu đồng thu trái tuyến

Ông Phan Nam, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế cho biết việc thu tiền trái tuyến của trường tiểu học Quang Trung (phường Phú Nhuận, TP Huế) thời gian qua đã làm dư luận xôn xao. Cụ thể các phụ huynh trái tuyến (có hộ khẩu không phải phường Phú Nhuận) khi có con được vào học lớp 1 ở trường thì phải ủng hộ nhà trường một khoản tiền tự nguyện.

Qua kiểm tra, phụ huynh đóng thấp nhất là 1 triệu đồng, phụ huynh đóng cao nhất là 5 triệu đồng. Tổng số có 112 phụ huynh đóng góp với tổng số tiền là 309,5 triệu đồng. Mỗi phụ huynh khi đóng góp tiền cho trường đều có ghi kèm một tờ đơn với nội dung là cá nhân "đóng góp tự nguyện" cho trường.

Một tờ giấy ủng hộ của phụ huynh trái tuyến có con vào học đầu cấp 1 tại trường tiểu học Quang Trung (TP Huế).

Sau khi dư luận xôn xao, Phòng GD&ĐT TP Huế đã vào cuộc và xác định việc làm của nhà trường là sai quy định, đồng thời buộc trường trả lại hết tiền cho phụ huynh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết số tiền trên các phụ huynh trái tuyến ủng hộ tự nguyện.

“Do một số phụ huynh có ý kiến trái chiều nên nhà trường rất mệt mỏi, hiện đã trả hết lại tiền cho phụ huynh. Sau này nếu nhà trường có chuyện gì xin huy động thì sẽ xin phụ huynh ủng hộ chứ chúng tôi không để mang tiếng việc này nữa” - ông Sinh nói.

Ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng tiểu học Quang Trung làm việc với PV, giải thích việc thu tiền trái tuyến của phụ huynh khối 1

Được biết năm học 2018-2019, số học sinh khối 1 của trường tiểu học Quang Trung là 318 em, trong đó có 163 em trong tuyến và 157 em trái tuyến. Số học sinh trái tuyến vào rất cao chiếm đến nửa khối cấp 1 ở trường này dư luận đặt ra là có dấu hiệu bất thường.

Trao đổi với PV, ông Sinh cho biết do các em lớp 1 sinh năm 2012 là tuổi rồng, tuổi đẹp. Do năm đó số lượng sinh nhiều nên đã khiến cho số học sinh trái tuyến ở trường ông cao hơn so với nhiều trường khác.

Trường tiểu học Quang Trung là trường vừa được Dân trí phản ánh là 1 trong 14 trường tiểu học ở TP Huế cho học sinh nghỉ học sau khai giảng ngày hôm qua (5/9). Trường này sau khi khai giảng xong đã thuê xe chở giáo viên về biển Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) để nghỉ mát từ trưa đến chiều tối 5/9.

