Lũ rút, bùn đất phủ kín nhiều trường học, bộ đội giúp giáo viên dọn dẹp

Thanh Hóa:

Bộ đội giúp nhà trường dọn dẹp bùn đất sau lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành Giáo dục Thanh Hóa bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều ngày 1/9, mưa lũ khiến hàng chục điểm trường bị ngập, bị ảnh hưởng do sạt lở đất ; nhiều nhà bán trú (cho học sinh và giáo viên) bị vùi lấp do sạt lở đất.

Đặc biệt, tại trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa đã bị sạt lở đất “xóa sổ”. Hơn 20 giáo viên và 264 học sinh của nhà trường không có nơi dạy và học khi ngày khai giảng năm học mới đang đến gần. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm phương án bố trí nơi học tạm cho các em học sinh khi trường đã mất.

Nhiều trường học vẫn ngập chìm trong nước lũ

Tại huyện Bá Thước, mưa to làm ngập lụt nhiều điểm, trong đó có điểm trường Mầm non xã Thiết Ống. Trước tình hình trên Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã cử hơn 60 lượt cán bộ, chiến sỹ đến giúp nhà trường di dời vật chất, đồ dùng giảng dạy và hồ sơ, giấy tờ quan trọng của nhà trường đến nới an toàn.

Sau khi nước rút, đơn vị đã cùng nhà trường dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường và sắp xếp lại các phòng học để nhà trường tiến hành làm công tác chuẩn bị phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.

Lũ rút, bùn đất tấn công trường học

Nhiều trang thiết bị dạy học bị hư hỏng do lũ lụt

Tại huyện Cẩm Thuỷ, mưa lớn đã khiến 11 điểm trường bị ngập, có nơi ngập trên 3m, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh khi chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai công tác hỗ trợ các nhà trường dọn dẹp, vệ sinh môi trường chuẩn bị cho năm học mới.

Bộ đội giúp nhà trường dọn dẹp sau lũ

Chiều ngày 1/9, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại 2 huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy. Ông Quyền đã đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt tại Trường THCS Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Ông Quyền yêu cầu các địa phương cần bảo đảm đời sống sinh hoạt cho nhân dân, không để nhân dân thiếu đói, ốm đau, dịch bệnh xảy ra; có biện pháp xử lý để các cháu trong độ tuổi đi học ở vùng ngập lụt được đến trường đi học.

Ông Phạm Đăng Quyền (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo bị ảnh hưởng mưa lũ tại huyện Cẩm Thủy

Tích cực dọn dẹp tại các nhà trường sau khi nước rút

Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động đã cử hơn 60 lượt cán bộ, chiến sỹ đến giúp nhà trường dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới

Bộ đội cùng giáo viên dọn dẹp trường lớp

Ngày khai giảng cận kề, các nhà trường vẫn gặp nhiều khó khăn do ngập lụt

Lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai giúp đỡ các nhà trường dọn dẹp vệ sinh sau lũ

Duy Tuyên