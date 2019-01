Học sinh vùng cao hào hứng đón Tết sớm

Nghệ An:

Giáo viên Trường TP DTBT THCS Hội Nga gói bánh chưng tổ chức "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" cho các em học sinh.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hội Nga là mái nhà chung của 451 học sinh hai xã Châu Hội và Châu Nga - hai xã khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với mong muốn giúp các em hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc cũng như những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, Trường PT DTBT THCS Hội Nga đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, cùng các em đón Tết sớm.

Tham gia chương trình này, các em học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như thi gói bánh chưng, thi nấu các món ăn truyền thống dân tộc của đồng bào Thái. Bên cạnh đó, những trò chơi dân gian như như ném còn, múa lăm vông, đi cà kheo... cũng đã được tái hiện ngay trong sân trường, thu hút sự hào hứng tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh.

Các em học sinh hào hứng tham gia thi gói bánh chưng, bánh sừng bò - một loại bánh đón Tết của đồng bào Thái miền Tây Nghệ An.

“Trường chúng tôi có 451 học sinh, chủ yếu là con em dân tộc Thái, trong đó có 244 em diện bán trú. Đa phần các em lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều em có hoàn cảnh hết sức éo le như em Vi Thế San bố mất, mẹ bỏ đi, em ở với bà ốm đau liên tục; em Lữ thị Tuyến, mồ côi cả cha lẫn mẹ ở với anh con bác, hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Cũng như nhiều trường miền núi khác, vào sau kỳ nghỉ Tết chúng tôi cũng phải đối mặt với tình trạng học sinh bỏ học. Bởi vậy, chương trình “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” không chỉ giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống cho các em mà còn chia sẻ yêu thương, giúp gắn kết tình cảm bạn bè, tình cảm giữa thầy trò để các em thêm yêu trường, yêu lớp, không còn tư tưởng muốn bỏ học.

Ngoài việc được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền dân tộc, học sinh Trường PT DTBT THCS Hội Nga còn được chơi nhảy sạp hay ném còn - trò chơi đặc trưng của đồng bào miền núi.

Bên cạnh tổ chức cho các em vui Tết, đón Xuân sớm, các giáo viên, nhân viên trong trường đã tự nguyện trích một phần lương hỗ trợ gần 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống và trong học tập những phần quà Tết ý nghĩa”, cô Lê Thị Hưng - Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS Hội Nga chia sẻ.

Ngày 17/1, hơn 300 học sinh dân tộc Mông tại điểm trường chính của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nậm Càn (huyện biên giới Kỳ Sơn), Nghệ An cũng đã được thưởng thức bữa cơm Tất niên sớm.

Hơn 300 học sinh tiểu học và THCS ở xã biên giới Nậm Càn (Kỳ Sơn) ăn bữa cơm Tất niên sớm do các anh chị đoàn viên thanh niên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức.

Những năm gần đây đồng bào Mông ở Nậm Càn nói chung và ở các huyện biên giới phía Tây Nghệ An nói chung đã cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là món quà đặc biệt của các đoàn viên thanh niên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) gửi tặng các em học sinh biên giới. Hoàn cảnh các em phần lớn còn rất khó khăn, bữa no, bữa đói, bởi vậy được ăn một bữa cơm với đầy đủ hương vị ngày Tết như bánh chưng, thịt đông, dưa hành muối…. đối với nhiều em vẫn còn khá xa lạ.

Chị Cao Thị Hằng - Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên cho biết: “Để chuẩn bị cho bữa cơm Tất niên sớm này, nhiều đoàn viên thanh niên trong đơn vị đã mất hai ngày để gói, nấu bánh và vận chuyển hơn 300 cây số lên đến đây. Những vất vả của chặng đường đèo núi quanh co như biến mất khi được chứng kiến các em háo hức với những món ăn mang hương vị ngày Tết. Bên cạnh tổ chức bữa cơm Tất niên sớm, chúng tôi còn có những phần quà cho 250 hộ nghèo trong xã, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào…”.

Đoàn viên thanh niên miền xuôi ở Nghệ An đưa Tết sớm lên học sinh miền núi.

Mới 9 tuổi nhưng cậu học sinh Và Bá Vừ (lớp 4B, Trường Tiểu học Nậm Càn) rất có ý thức. Vừ ăn hết phần cơm của mình rồi tự giác mang bát đi rửa sạch sẽ. Gương mặt của Vừ đỏ ửng lên vì cái lạnh của miền sơn cước nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui.

“Bánh chưng cũng làm từ nếp nhưng không giống với bánh mà bố mẹ cháu làm ở nhà. Cháu ít khi được ăn bánh chưng như thế này, lại còn có thịt đông, giò chả, canh xương nữa, ngon lắm. Cháu rất vui, mong Tết năm sau các cô chú sẽ quay lại nấu cho chúng cháu ăn nữa”, Và Bá Vừ vui vẻ nói.

