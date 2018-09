Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Đổi mới dạy học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy, sáng tạo”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống trong lễ khai giảng tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhân dịp năm học mới 2018-2019.

Sáng sớm 5/9, thầy và trò trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Nhiều em học sinh trong tà áo dài, đồng phục chỉnh tề tới trường để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Đặc biệt là học sinh vừa thi đỗ vào lớp 10 năm nay, các em không giấu nổi niềm vui, sự háo hức.

Lễ khai giảng sáng nay tại ngôi trường hơn trăm tuổi có sự hiện diện của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành Uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát triển hơn nữa văn hoá đọc, chú trọng ngoại ngữ...

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chu Văn An và học sinh cả nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Hôm nay, ngày toàn dân đưa trẻ đến đường, đúng vào dịp thầy và trò Trường THPT Chu Văn An đang tích cực triển khai các hoạt động thi đua văn hoá, hướng tới đại lễ kỷ niệm 110 năm trường Bưởi - Chu Văn An - ngôi trường cách mạng xuyên thế kỷ. Tôi rất vui mừng đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới năm học đặc biệt đầy ý nghĩa đối với thầy và trò nhà trường”.

Bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh, các cháu học sinh nhà trường và học sinh trên toàn quốc những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. “Chúc các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh bước vào năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Năm học mới, Chủ tịch nước căn dặn, thầy và trò nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Các thầy dạy bảo tốt, các cháu học tập tốt, mọi người lao động tốt, cả trường đoàn kết tốt. Đổi mới dạy học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy, sáng tạp. Phát triển hơn nữa văn hoá đọc, chú trọng học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng, phát triển trí tuệ, hình thành phẩm chất công dân, quan tâm giáo dục nhân cách, kiến thức pháp luật, rèn luyện lối sống cho học sinh. Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Mỗi cán bộ, quản lý cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục. Không ngừng sáng tạo, là tấm gương để học sinh noi theo.

Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho thầy và trò Trường THPT Chu Văn An.

Học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trở thành con ngoan, trò giỏi mai sau trở thành những công dân tốt, tích cực góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị các ban ngành đoàn thể, các cấp, phụ huynh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để học sinh được học tập ngày càng tốt hơn. Quan tâm học sinh là con em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi trường sản sinh ra những nhân tài

Trường THPT Chu Văn An là ngôi trường truyền thống, lâu đời, yêu nước, dạy tốt, học giỏi của nền giáo dục Việt Nam. Trong suốt lịch sử hào hùng của dân tộc, nhiều thế hệ thầy giáo, cô giáo nhà trường đã nêu gương sáng về tài năng và đức độ, cống hiến hết mình cho nền giáo dục cách mạng nước nhà như: Liệt sĩ GS Dương Quảng Hàm; GS Tạ Quang Bửu; Nhà giáo Nguyễn Lân… Từ mái trường này, hàng trăm học sinh đã trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cựu học sinh nhà trường đã trở thành nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, bác sĩ, nghệ sĩ… như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Đại tướng Lê Trọng Tấn; GS Tôn Thất Tùng…

Những em học sinh rạng rỡ, xinh xắn trong tà áo dài ngày khai giảng trường THPT Chu Văn An.

Trong suốt quá trình 110 năm, kể từ ngày thành lập, nhất là những năm gần đây, trường đã luôn đạt kết quả cao trong giáo dục đào tạo. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, đại học, nhận học bổng ở các trường danh tiếng các nước luôn ở top đầu các nước. Nhà trường đang triển khai hiệu quả đề án tú tài song ngữ Việt Nam và Anh Quốc; tiếp tục xây dựng triển khai đề án thí điểm phát triển tổng thể nhà trường, phát triển chất lượng cao quốc gia theo chuẩn quốc tế.

Trong năm học 2017- 2018 vừa qua, cùng với thành tích chung của nền giáo dục nước nhà, của thủ đô, học sinh của nhà trường đã đạt nhiều giải thưởng các cấp, đặc biệt cấp quốc gia, quốc tế. Các hoạt động giáo dục toàn diện cũng được chú trọng, thu hút học sinh tham gia. Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên.

Nhiều thầy cô giáo có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Với truyền thống vẻ vang và bề dày truyền thống, Trường THPT Chu Văn An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng Nhất…Đặc biệt, ngôi trường vinh dự được 5 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng kết quả thầy và trò nhà trường đã nỗ lực đạt được.

Các em học sinh vừa thi đỗ vào lớp 10 năm nay trong lễ khai giảng tại ngôi trường hơn trăm tuổi.

Cũng tại lễ khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà lưu niệm cho thầy và trò Trường THPT Chu Văn An. Chủ tịch nước cũng đã đánh lên hồi trống khai giảng năm học mới 2018-2019.

Hiệu trưởng nhà trường bà Lê Mai Anh phát biểu cảm ơn Chủ tịch nước và bảy tỏ sự tin tưởng học sinh của trường sẽ biết sống có trách nhiệm, tự tin, nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, viết tiếp trang sử vàng của Trường THPT Chu Văn An.

Em Lê Hoàng Khánh An, Thủ khoa lớp 10 môn Tiếng Anh chia sẻ, từ khi còn là học sinh THCS, bước chân vào ngôi trường lịch sử, đã khiến em có cảm xúc đặc biệt. Từ đó, em đặt mục tiêu học tập ngày đêm để trở thành học sinh của trường.

Trần Thanh