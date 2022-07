YOLA trao cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận ngoại ngữ cho học sinh khắp nơi

Vẫn còn tồn tại khoảng cách trong việc giáo dục tiếng Anh giữa thành thị và vùng miền xa

Phổ cập tiếng Anh vốn là một trong những điều thiết yếu của nền giáo dục. Nhưng có thể thấy rằng luôn có sự chênh lệch rõ rệt giữa thực trạng học tiếng Anh tại những đô thị lớn và các tỉnh thành xa.

Học sinh tại các thành phố lớn dễ dàng tiếp cận các khóa học tiếng Anh thiết thực.

Vì thiếu sự đổi mới trong chương trình giảng dạy, không chú trọng các tiết học thực hành hoặc không đủ lực lượng giáo viên chuyên môn cao nên trình độ ngoại ngữ của các em học sinh vùng xa ít được rèn giũa đúng cách. Không chỉ vậy, các em cũng không được ôn luyện tăng cường như các lứa học sinh ở thành thị do sự thiếu vắng những trung tâm Anh ngữ chuyên nghiệp.

Khi không được tiếp cận môi trường giảng dạy tiên tiến với những kiến thức thực tiễn, nhiều em đã đánh mất hứng thú trong việc học ngoại ngữ và bỏ lỡ những cơ hội phát triển xa hơn trong tương lai.

Làm thế nào cánh cửa YOLA có thể rộng mở cho tất cả học sinh?

Đối mặt với những khó khăn trong việc giáo dục Anh ngữ tại vùng miền xa, YOLA đã đem đến hình thức học tập phù hợp cho học sinh ở khắp mọi nơi, để các em đều có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ và trau dồi kỹ năng cho chính bản thân.

Học viên YOLA có thể học mọi lúc mọi nơi với mô hình Hybrid.

Cụ thể, YOLA đã triển khai mô hình đào tạo Hybrid, tích hợp lớp học truyền thống và lớp học trực tuyến YOLA SMART Learning. Qua đó, học viên có thể dễ dàng và linh động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân. Đây là giải pháp học tiếng Anh hiệu quả, tạo môi trường học tập thú vị cũng như giúp học viên tối ưu thời gian và linh hoạt tài chính.

Học viên YOLA đạt được kết quả cao khi lựa chọn khóa học online.

Mô hình đào tạo này giúp các em học sinh ở mọi miền, đặc biệt là những em ở vùng sâu vùng xa cũng có thể tiếp cận các chương trình học tiên tiến, đồng thời rèn luyện cả lối tư duy chủ động. Nhìn xa hơn, mô hình này có thể sẽ là bước đầu trong việc bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận tri thức cho tất cả học sinh ở mọi tỉnh thành của Việt Nam.

Vì sao YOLA là cánh cửa rộng mở cho thế hệ trẻ chạm đến tương lai?

Tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một môn học bắt buộc, mà đó còn có thể trở thành cầu nối dẫn lối các em đến với tương lai rộng mở hơn. Chính vì vậy, YOLA luôn hướng đến triết lý "Beyond scores - Không chỉ là điểm số" để đem đến cả những trải nghiệm quý giá cho hành trình học hỏi của các em.

"Theo em thấy, khó khăn lớn nhất của em chính là khả năng xử lý thông tin bằng tiếng Anh (kể cả việc giao tiếp và việc học tập). Nhưng về sau, nhờ giao tiếp nhiều với văn hóa nước ngoài và các anh chị giỏi tiếng Anh khác, em dần tìm được sự tự tin ở bản thân. Cũng từ đó, em chủ động sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt nhiều hơn và em không còn ngại việc phải tìm đọc các văn bản tiếng Anh nữa." - chia sẻ từ Đặng Đức Trường, cựu học viên YOLA năm 2019 - 2020, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Khoa học Máy tính trường New Jersey Institute of Technology.

Học viên YOLA Đặng Đức Trường.

Đối với YOLA, giảng dạy tiếng Anh không nên chỉ tập trung vào việc vượt qua các kỳ thi với kết quả tốt, mà đó nên là cơ hội để học sinh khám phá điểm mạnh của chính mình. Bằng chứng là ngay trong tháng 5 vừa qua, YOLA đã mang đến cuộc thi The Power Within You tại hơn 60 trường trên địa bàn TPHCM. Đây là sân chơi thử thách tiếng Anh và kỹ năng cần thiết cho hơn 30,000 học viên.

Chính vì thế, YOLA đã lan tỏa thông điểm: "Cất bước mở hành trình" nhằm dẫn dắt các em tự tin bắt đầu hành trình và mở ra cánh cửa của riêng mình.

YOLA chính là cánh cửa đầu tiên trang bị cho các em những kỹ năng mềm và lối tư duy thiết thực, thông qua các chương trình phù hợp với đa dạng lứa tuổi và mục tiêu (chẳng hạn như: chương trình Dolphin cho trẻ 3-5 tuổi; chương trình tiếng Anh tiểu học cho trẻ 6-10 tuổi; chương trình tiếng Anh thiếu niên cho trẻ 10-15 tuổi; các chương trình học thuật IELTS, EFL, SAT tùy theo mục tiêu của học viên,...).

Và khi kết hợp với hình thức học Hybrid linh động, YOLA sẵn sàng hỗ trợ nhiều thế hệ học sinh tại khắp các vùng miền theo đuổi mục tiêu của bản thân.

Với quan điểm trong mỗi con người đều tồn tại những lý tưởng và điểm mạnh nhất định, sứ mệnh của YOLA chính là giúp các bạn trẻ khai phóng điểm mạnh và sử dụng tối đa khả năng của mình để theo đuổi định hướng tương lai.