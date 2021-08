VUS tài trợ 8 máy thở, 5.000 bộ bảo hộ phục vụ công tác chống dịch

Dân trí Nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã bàn giao hàng nghìn trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh Viện Lê Văn Thịnh TP Thủ Đức, Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Củ Chi.

Ngày 4/8 vừa qua, đại diện Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã có buổi trao đổi cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM để chia sẻ về những khó khăn và rào cản hiện tại trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Hiểu được tầm quan trọng của các trang thiết bị và vật tư y tế như máy thở oxy lưu lượng cao (HFNC), thiết bị bảo hộ cá nhân (Personal Protective Equipment - PPE),... tại các bệnh viện, cơ sở y tế với mục tiêu bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng tuyến đầu trong quá trình điều trị nhanh chóng cho người bệnh, Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã chủ động tham gia ủng hộ trang thiết bị và vật tư y tế để thành phố cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi lên phương án làm việc cùng các đơn vị cung cấp quốc tế, 8 Máy thở oxy lưu lượng cao HFNC và 5.000 bộ quần áo bảo hộ y tế level 4 (7 món bao gồm: Một bộ mũ áo liền quần dây kéo trước hoặc sau; khẩu trang M1-N95; Kính bảo hộ/Tấm che mặt; găng tay khám không bột, 2 bao giày chất liệu PP + TPU air breathable film 70 gsm ép seam (màu trắng ép seam xanh) dành riêng cho bác sĩ đang trực tiếp điều trị các bệnh nhân Covid-19 với tổng trị giá 1.374.500.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng) tài trợ bởi VUS sẽ được cấp tốc phân bổ đều cho 4 Bệnh viện lớn trong khu vực gồm Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM; Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP Thủ Đức và Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Củ Chi.

Bên cạnh ủng hộ các trang thiết bị và vật tư hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ, VUS cũng hướng đến hỗ trợ an sinh xã hội. Trong tháng 8, VUS sẽ tiếp tục xây dựng chuỗi chương trình "Quan tâm sẻ chia" nhằm lan tỏa yêu thương tích cực giữa những ngày giãn cách căng thẳng. Nổi bật trong đó là hoạt động "Giải đố vui - góp thêm gạo" dự kiến bắt đầu từ ngày 13/8 với sự tham gia của hơn 70.000 học viên VUS cùng đội ngũ nhân viên, 2.400 giáo viên và trợ giảng trên toàn hệ thống.

Một trò chơi giải đố kiến thức xã hội tuy đơn giản nhưng với mỗi điểm số người tham gia đạt được, VUS sẽ quy đổi thành số lượng gạo tương ứng và gửi tặng các hộ gia đình, các cá nhân khó khăn do dịch Covid-19 tại TPHCM. Dự kiến sẽ có khoảng 20 tấn gạo được gửi trao đến các hộ gia đình & cá nhân thông qua chương trình này.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám Đốc Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chia sẻ "Luôn hướng đến việc xây dựng những giá trị giáo dục nhân văn, VUS đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những dự án hỗ trợ cộng đồng giúp giảm gánh nặng về tài chính cho các gia đình Việt đồng thời duy trì thói quen học tập liền mạch cho hàng triệu học sinh trên cả nước trong mùa dịch thông qua các lớp học miễn phí với tinh thần "English for everyone", các chương trình workshop miễn phí giúp thầy cô nâng cao nghiệp vụ sư phạm trong thời gian giãn cách… Tất cả các nỗ lực mà VUS đã và đang thực hiện nhằm đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, hỗ trợ an sinh xã hội, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Trường Thịnh