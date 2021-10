Vụ học sinh lớp 5 tử vong khi học trực tuyến: Trong nhà có can xăng?

Dân trí Nam sinh tử vong trong quá trình học trực tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến trường hợp học sinh lớp 5 trên địa bàn tử vong trong khi học trực tuyến, trả lời phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, khi cháu bị bỏng do điện thoại phát nổ, trong gia đình cháu Q. có một can xăng, tuy nhiên cháy hay không vẫn chưa rõ.

"Bố cháu Q. nói trong nhà có một can đựng xăng, nhưng trong đó còn khoảng một cốc xăng. Hiện nay công an huyện đang phối hợp với công an xã xác minh lại, khi nào có văn bản chính thức chúng tôi sẽ báo cáo tới cơ quan chức năng liên quan", ông Khánh cho biết.

Chiếc áo em Q. mặc bị cháy (Ảnh: Mai Trần).

"Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng không phát hiện cháy, trên tường màu sơn cũng bình thường. Sự việc xảy ra là rất đáng tiếc còn nguyên nhân như thế nào đang chờ cơ quan công an làm rõ", ông Khánh cho biết thêm.

Trong khi đó, trả lời phóng viên Dân trí, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đích thân ông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh N.V.Q. (học lớp 5 trường Tiểu học Nam Anh) vượt qua đau thương mất mát này.

Tại buổi thăm hỏi động viên, gia đình nam sinh Q. kể lại, chiều 14/10, em Q. học online thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Người chị gái có mặt tại nhà chạy ra phát hiện chiếc áo trên người em trai cháy lớn nên lập tức kéo em vào nhà tắm để dội nước. Tuy nhiên, dù dội nước nhưng lửa trên áo vẫn bùng cháy mạnh.

"Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn thì khi cháu vào cấp cứu có biểu hiện của cháy, ngạt thở, trên người cháu có mùi xăng và bị bỏng. Tôi cũng đã kiến nghị tỉnh chỉ đạo công an, Sở Y tế cần vào cuộc sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc này. Tôi có trao đổi với gia đình thì họ nói thời điểm cháu học trực tuyến có mặc áo len và bị lửa cháy dính trong người", ông Thái Văn Thành cho biết.

"Tôi cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để rộng đường dư luận. Dù nam sinh này tử vong vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cũng cần cảnh báo các gia đình, bởi việc đưa xăng về để trong nhà là rất nguy hiểm", ông Thành cho biết thêm.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn cho biết, chiều 14/10, cháu Q. có 3 tiết học online. Đầu giờ học, cô giáo vẫn thấy nam sinh này học bình thường, đến gần cuối buổi thì thấy em thoát ra ngoài. Tuy nhiên, giáo viên chỉ nghĩ đơn giản là do lỗi mạng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và nguyên nhân khiến nam sinh Q. tử vong. Cơ quan công an vẫn đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân để có kết luận cuối cùng.

Nguyễn Duy