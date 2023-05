Vụ 76 trẻ mầm non nghi ngộ độc: Học sinh ăn sữa chua do cô giáo làm

Tối 9/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết có hơn 50 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu. Hiện nay con số trẻ nhập viện được công bố là 76 em, đều đang học tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Các em nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (ăn sữa chua). Hiện nay, sức khỏe các em đã ổn định, không sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt, một số đã được về nhà.

Sáng 10/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sỹ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc trẻ ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn nhập viện cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm, đơn vị đã có mặt tại huyện Đô Lương để phối hợp với địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân.

Người dân nhốn nháo đưa con đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn (Ảnh: P.H).

Theo bác sĩ Quy, Trường Mầm non xã Thuận Sơn có lớp ăn bán trú cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, khoảng 15h chiều 9/5, các em lớn hơn được ăn sữa chua; sau đó xuất hiện biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Trong khi đó, các bé 2 tuổi chỉ ăn cơm nên không bị ngộ độc. Trên cơ sở đó, bước đầu lực lượng chức năng nghi nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do sữa chua.

"Các cháu nghi bị ngộ độc do uống sữa chua các cô giáo ở trường tự làm, tự ủ. Việc uống sữa chua này đã nhiều lần rồi nhưng giờ mới xảy ra sự việc như thế này", bác sĩ Quy cho biết thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vào tối 9/5, có hơn 50 em học sinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An. Sau đó, số trẻ nhập viện tăng lên con số 76 em.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An và bác sĩ Phạm Ngọc Quy thăm hỏi, động viên gia đình các cháu nghi bị ngộ độc thực phẩm (Ảnh: T.T).

Bắt đầu từ 18 đến 20h, ngày 9/5 nhiều trẻ tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn có dấu hiệu nôn, mửa, lả người và một số cháu đau bụng. Các cháu được đưa vào Trạm Y tế xã Thuận Sơn sơ cứu. Nhiều phụ huynh sau đó đã đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để được cấp cứu.

Theo đại diện Trường Mầm non xã Thuận Sơn, trong số 76 trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm có 21 trẻ điều trị tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn đã ổn định, được cho về nhà; còn 55 trẻ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đã hết đau bụng, không sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt.