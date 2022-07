Tuyệt đối không để thí sinh khó khăn không có nơi ăn nghỉ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức từ 7-8/7. Tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức một Hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì (gồm 74 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh) với 37.727 thí sinh đăng ký dự thi, 1.626 phòng thi.

Ngày 7/7 hơn 37.000 thí sinh ở Thanh Hóa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh minh họa: Quỳnh Trần).

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Tại mỗi Điểm thi bố trí phòng riêng để bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo an toàn, chắc chắn, có đủ thiết bị phòng chống cháy, nổ; có tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi riêng biệt; có công an trực, bảo vệ liên tục 24h/ngày; tủ đựng đề thi, bài thi đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong theo quy định; phòng bảo quản đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động bên trong phòng liên tục 24h/ngày.

Ban chỉ đạo Kỳ thi yêu cầu các nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi.

Đồng thời, quan tâm các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại khu vừa bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh tham dự kỳ thi… Tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn nghỉ trong thời gian thi.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai các chương trình "Sinh viên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", hợp tác chặt chẽ với các trường đại học đóng trên địa bàn toàn tỉnh để điều động nhân lực và tạo điều kiện hỗ trợ các thí sinh.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cần xây dựng phương án, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để triển khai, thực hiện các công việc phối hợp với Sở GD-ĐT trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã sẵn sàng, đảm bảo lịch công tác thi của Bộ GD-ĐT.