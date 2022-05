Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội nhận giấy kiểm định chất lượng giáo dục.

Được biết, từ năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) đã bắt đầu triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục và đến tháng 3/2021, đã đăng ký triển khai đánh giá ngoài.

Theo đó, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam là đơn vị triển khai công tác đánh giá ngoài với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Qua khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài từ ngày 27/9/2021 đến ngày 21/10/2021 và thông qua hội đồng thẩm định kết quả đánh giá ngoài, ngày 04/5/2022 trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính thức lọt vào top 50 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD-ĐT.

Được biết, đây là bộ tiêu chuẩn tiếp cận theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA (tổ chức bảo đảm chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN).

Phát biểu tại buổi lễ nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, ông Hoàng Xuân Hiệp hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục ngay trong chu kỳ đầu tiên đào tạo trình độ đại học khẳng định sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị với quan điểm: "Chất lượng tạo nên thương hiệu" và quyết tâm "Đặt chất lượng lên hàng đầu" của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường. Đây là tiền đề quan trọng để HTU tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục với mục tiêu xây dựng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trở thành trường đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng uy tín trong nước và khu vực".

Được biết, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập theo định hướng ứng dụng chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt May. Trường là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại Việt Nam đào tạo đại học, cao đẳng phục vụ cho mô hình Chuỗi cung ứng dệt may hoàn chỉnh, bao gồm 8 ngành: Công nghệ Sợi, dệt; Thiết kế thời trang; Công nghệ may; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Quản lý công nghiệp dệt may; Kế toán; Marketing thời trang; với quy mô 5000 sinh viên.