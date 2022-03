Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh người dân tộc Chăm

Đến dự và trao học bổng cho các em học sinh có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh An Giang và huyện An Phú.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em học sinh (Ảnh: Minh Anh).

Tại buổi lễ, 45 em học sinh dân tộc Chăm là những tấm gương vượt khó tiêu biểu trong học tập đã được trao Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ, số tiền học bổng tuy không lớn nhưng là sự động viên, chia sẻ kịp thời để các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao các suất học bổng đến các em học sinh (Ảnh: Minh Anh).

Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính cho rằng, học bổng Vừ A Dính hướng đến học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để các em có thêm động lực hoàn thành việc học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ để trở về xây dựng quê hương mình.

Ban tổ chức trao học bổng Vừ A Dính đến 45 em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2021 - 2022 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập ngày 5/3/1999. Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Quỹ đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính còn chú trọng đến Chương trình đầu tư theo chiều sâu với sự đa dạng của nhiều mô hình đầu tư cho các em như: Dự án Mở đường đến tương lai, Dự án Ươm mầm tương lai, Dự án Chắp cánh ước mơ, Dự án Thắp sáng tương lai; xây dựng trường học, cầu nông thôn, nhà tình thương cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa...