TPHCM: Toàn bộ thí sinh thi tốt nghiệp THPT xét nghiệm Covid-19 ngày 3/7

Dân trí Việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ hoàn tất trong ngày 3/7.

Chiều 1/7, tại cuộc họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay Sở này đã có kết quả lấy ý kiến phụ huynh học sinh có con thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, 65% đồng ý (đồng ý và yên tâm 27,97%, đồng ý nhưng chưa yên tâm 33,61%). 36,42% phụ huynh không đồng ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM năm 2021 có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó THPT 80.775 thí sinh, giáo dục thường xuyên 7.999 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố. Mỗi quận, huyện sẽ có 1-3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ 2 phòng dự trữ để xử lý các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt. Thi tốt nghiệp Đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 7/7 và 8/7, dành cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc không thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể dự thi đợt 1. Các thí sinh cần có test âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau khi được tham mưu từ Sở Y tế và các sở ngành liên quan, lãnh đạo UBND TP quyết định kỳ thi tổ chức thành 2 đợt theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP, cho biết TPHCM quyết định thống nhất thực hiện theo phương án 1 do Sở GD&ĐT đệ trình. Cụ thể, các thí sinh TP sẽ tham dự đợt 1 như các thí sinh khác trên toàn quốc.

"Khi ban hành quyết định này, chúng tôi cân nhắc rất kỹ về đảm bảo an toàn cho người dân, phụ huynh và các em học sinh, cũng như diễn biến dịch bệnh của TP. Quan trọng là làm sao tổ chức kỳ thi an toàn cho mọi người an tâm. Tất cả những gì có thể chuẩn bị, TP đã chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo an toàn cho mọi người", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ông Dương Anh Đức cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các cán bộ coi thi, thí sinh dự thi, đảm bảo những người tham gia kỳ phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Việc lấy mẫu sẽ chuẩn bị từ 2/7 và hoàn tất sau đó một ngày, do ngành y tế chủ trì. Các thí sinh không tham gia lấy mẫu sẽ không được dự thi đợt 1, phải chờ đợt 2 do Bộ GD&ĐT thông báo sau.

Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức đề nghị lãnh đạo các trường trong hôm nay phải liên lạc với phụ huynh học sinh, thông báo cho các em biết để tham gia lấy mẫu đúng thời gian.

"Nếu các em ở tỉnh mà học tại TPHCM, không có điều kiện lên TP xét nghiệm trong ngày 3/7, có thể xét nghiệm tại địa phương, đem kết quả âm tính lên để dự thi" - đại diện Sở Y tế làm rõ thêm.

"Hy vọng các phụ huynh hợp tác cùng cơ quan chức năng động viên các cháu có tâm lý tốt nhất để tham gia kỳ thi" - đại diện sở Y tế khẳng định.

Việc lấy mẫu sẽ đảm bảo quy trình nghiêm ngặt, chia ra nhiều điểm, nhiều khung giờ... Giờ và điểm lấy mẫu sẽ được nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Sở GD-ĐT TPHCM đã có hướng dẫn gửi đến các trường yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Cụ thể, tại các điểm thi phải phối hợp thực hiện khử khuẩn trước ngày thi một ngày, tổ chức vệ sinh hành lang, sân trường, nhà vệ sinh... sau mỗi buổi thi. Trưởng các Điểm thi xây dựng phương án và hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng phân cổng đón đưa theo nhóm phòng thi, phân hàng, phân luồng đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi (ít nhất có 4 luồng đo thân nhiệt); rửa tay sát khuẩn thường xuyên, cử thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi (không tự tập xem Sơ đồ phòng thi, xem Danh sách thí sinh); không cho tụ tập, trao đổi trước và sau khi thi; giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên và thí sinh trước khi vào Điểm thi. Yêu cầu rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng các điểm thi, cửa phòng thi, phòng hội đồng... Yêu cầu cán bộ, nhân viên, thí sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi. Sắp xếp tối đa 24 thí sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách, các phòng thi phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh. Không tổ chức khai mạc kỳ thi; tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thí sinh tại các phòng thi. Phải hướng dẫn thí sinh vào phòng thi và ra về ngay sau khi thi, không tụ tập trao đổi trước và sau khi thi. Tổ chức phân luồng, bố trí cho người nhà đưa - đón thí sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung đông người xung quanh điểm thi. Bố trí nhân viên y tế trực và 2 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có các biểu hiện bệnh.

Tùng Nguyên