TPHCM nói gì về việc 70% phụ huynh không muốn cho trẻ lớp một tới trường?

Dân trí Ngành giáo dục TPHCM đã chuẩn bị các phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các trẻ tới trường. Ngoài ra, việc giảng dạy trực tuyến vấn được duy trì thời gian tới.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn chiều 6/12, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, qua khảo sát, 70% phụ huynh không đồng ý cho trẻ lớp một tới trường. Số liệu này thể hiện sự lo lắng của phụ huynh trước kế hoạch dạy và học trực tiếp tại TPHCM từ ngày 13/12 tới đây.

"Để làm yên lòng các vị phụ huynh, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế cùng các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch đi học lại. Đồng thời, cơ sở vật chất tại các trường cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho các em", lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Trong công tác giảng dạy, Sở GD&ĐT thông tin, khi thực hiện thí điểm dạy và học trực tiếp, TPHCM vẫn duy trì các kênh học trực tuyến qua internet, truyền hình do một bộ phận học sinh chưa thể tới trường vì nhiều nguyên nhân. Ngoài ra, các bài giảng trực tuyến cũng là một kênh bổ trợ không thể thiếu giúp các em bắt nhịp được kiến thức.

Ông Dương Trí Dũng cho hay, các trường học cũng sẽ kích hoạt tổ tư vấn tâm lý tại chỗ, nhằm đảm bảo xử lý các tình huống, hỗ trợ các trẻ gặp vấn đề về tâm lý sau quãng thời gian học trực tuyến. Các tổ tư vấn cũng hỗ trợ phụ huynh học sinh những khó khăn khi trẻ được tới trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM thông tin, sau 2 tuần thí điểm cho 3 khối lớp, ngành giáo dục sẽ nắm lại tình hình học sinh sau thời gian dài dạy học trực tuyến. Ngoài ra, các trường sẽ hướng dẫn các em cách đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

"Căn cứ kết quả thí điểm 2 tuần cho học sinh tới trường, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp Sở Y tế cùng các quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng lộ trình dạy, học trực tiếp cho các khối, lớp tiếp theo", ông Dương Trí Dũng thông tin.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn một kéo dài từ 13-25/12, TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với tất cả học sinh lớp 1, 9, 12. Kể từ tuần thứ 2, trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẽ được tới trường.

Đối với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2 từ 27/12, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Quang Huy