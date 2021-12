Phát hiện học sinh là F0 tại trường học, TPHCM xử lý thế nào?

Ngày 03/12/2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Công văn 9038/SYT-NVY hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát Covid-19 trong trường học.

Cụ thể, Công văn này hướng dẫn xử lý trường hợp học sinh phát hiện nhiễm Covid-19 tại cơ sở giáo dục theo các bước:

Bước 1: Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh; tiếp tục cách ly tạm thời F0; thông báo cho trạm y tế địa phương các biện pháp triển khai phòng chống dịch…

Bước 2: Đánh giá tình hình sức khỏe của F0, nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SPO2 dưới 96% thì liên hệ và chuyển đến bệnh viện có khoa, đơn vị Covid-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến bằng xe cấp cứu.

Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương tiếp cận xử lý theo quy định.

Bước 3: Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 03 người).

Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Bước 4: Theo dõi F1 là tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

+ F1 đã tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 03, 07 và tiếp tục mỗi 07 ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

+ F1 chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền: Cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.

+ Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu có 1 ca dương tính với Covid-19 thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp (F1) cách ly tại nhà theo quy định.

Lưu ý: Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 02 trường hợp F0 trở lên ở 02 lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:

- Hai lớp ở cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng.

- Hai lớp ở khác tầng, cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà.

- Hai lớp ở khác khối nhà, nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học.

Theo Kế hoạch 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021, dự kiến các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm dạy học trực tiếp theo lộ trình sau:

- Giai đoạn từ ngày 13/12/2021 đến 25/12/2021:

+ Thí điểm dạy trực tiếp đối với lớp 1, 9, 12 trong 02 tuần; từ tuần thứ 02 sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 05 tuổi.

+ Đối với huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12/2021.

- Giai đoạn từ 27/12/2021:

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo từ ngày 27/12/2021 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 02 tuần thí điểm dạy học trực tiếp.

Căn cứ kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn Thành phố từ ngày 03/01/2022.