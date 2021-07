TPHCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho hơn 3.200 thí sinh thi đợt 2

Dân trí Ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có tờ trình kiến nghị UBND TPHCM đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện TPHCM có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch phức tạp, TPHCM đã chủ động triển khai Chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9/7. Sau đó, Thủ tướng đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 19/7 trong thời gian 14 ngày cho 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đến thời điểm thi đợt 2 (dự kiến vào ngày 6/8 và 7/8) có thể còn diễn biến phức tạp, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi. Do vậy, việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh khó có thể thực hiện.

Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, Sở GD-ĐT TPHCM trình UBND TPHCM đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Cụ thể, đối tượng đề nghị được xét đặc cách là các thí sinh đăng ký thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT TPHCM chưa dự thi, hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7/7 và 8/7 (trừ các thí sinh đã bị đình chỉ thi hoặc hủy bỏ bài thi) và có đăng ký thi đợt 2 với số lượng 3.234 thí sinh.

Căn cứ để Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất là khoản 1, 2, Điều 37 quy định về đặc cách tốt nghiệp THPT của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, 2 khoản này quy định có thể xét đặc cách cho "trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi"; hoặc "trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại".

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng: "Các trường hợp thi đợt 2 có thể xem xét theo điều kiện có việc đột xuất đặc biệt để xem xét đặc cách".

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các thí sinh được xét đặc cách trong đợt 2, Sở GD-ĐT TPHCM cũng trình UBND TP đề xuất với Bộ GD-ĐT yêu cầu Đại học Quốc gia TPHCM và các trường Đại học, các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực, sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác (ngoài căn cứ trên điểm thi tốt nghiệp) để xét tuyển đối với các thí sinh được xét đặc cách trong đợt thi 2.

