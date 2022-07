TPHCM công bố 158 điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Thí sinh xem danh sách các điểm thi TẠI ĐÂY

Toàn TPHCM có 158 điểm thi ở khắp các quận huyện, trong đó có 87 điểm thi không có thí sinh tự do và 71 điểm thi có thí sinh tự do.

Mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng, và mỗi quận huyện đều có 3 điểm thi dự phòng.

Mỗi phòng thi sẽ có tối đa 24 thí sinh, mỗi em ngồi 1 bàn hoặc phải đảm bảo giãn cách.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay thành phố có hơn 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong đó, có hơn 73.800 thí sinh THPT, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do.

Về đăng ký tổ hợp dự thi, bài thi khoa học tự nhiên ở Vật lý có 46.930 thí sinh đăng ký, môn Hóa học có 47.391 thí sinh đăng ký và môn sinh học có 46.961 thí sinh đăng ký dự thi.

Với tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 36.728 thí sinh, môn Địa lý có 36.446 và Giáo dục công dân có 29.661 thí sinh đăng ký dự thi.

Có 76 thí sinh được miễn tất cả các bài thi, hơn 7.800 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT.

Số cán bộ tham gia chấm thi tự luận là 405 người, số cán bộ tham gia vào ban chấm thi trắc nghiệm là 92 người.

Sở GD-ĐT cũng đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi…

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2022.

Các điểm thi sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi này, mà các em sẽ trực tiếp đi lên phòng thi để nghe hướng dẫn, không được tụ tập trước và sau khi thi. Việc này sẽ được giám sát chặt chẽ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các thí sinh dự kỳ thi này.