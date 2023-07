TPHCM có hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 khi đang thiếu chỉ tiêu?

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2023-2024 (Ảnh: Nam Anh).

Điểm chuẩn vào lớp 10 của TPHCM năm nay dao động trong mức từ 10,5 đến 25,5 điểm. Như vậy, khoảng cách giữa mốc cao nhất và thấp nhất lên tới 15 điểm.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc thông tin, việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 đạt 99% so với số hơn 77.000 chỉ tiêu cần tuyển ở 108 trường THPT công lập.

Với số chỉ tiêu còn thiếu, TPHCM sẽ không tuyển bổ sung, không hạ điểm chuẩn, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS, đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo ông Quốc, không đậu lớp 10 THPT công lập, các em học sinh còn rất nhiều hướng học khác như THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng nghề với trên 50.000 chỉ tiêu.

Với điểm xét tuyển là tổng ba bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn cao nhất ở nguyện vọng 1 là 25,5, thí sinh cần đạt trung bình mỗi môn 8,5 điểm mới trúng tuyển.

Tuy vậy, trong 108 trường vẫn có tới 38 trường THPT có mức điểm chuẩn dưới 15 điểm (chiếm tỉ lệ hơn 1/3). Thí sinh chỉ cần dưới 5 điểm/môn có thể vào lớp 10 công lập.

Đặc biệt, 7/37 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 10,5 điểm, tức hơn 3 điểm/môn. Các trường lấy mức này, gồm THPT Trung Lập, Đa Phước, An Nhơn Tây, Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An. So với năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của 7 trường không thay đổi.

Các trường THPT có điểm chuẩn thấp (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Nếu lấy mốc từ 12 điểm trở xuống, thành phố có 16 trường thuộc nhóm này, chỉ cần trung bình 4 điểm mỗi môn.

Một số trường tăng 0,5-1 điểm so với năm 2022 như THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh. Trường có điểm chuẩn giảm 0,5-0,75 là Phước Kiển, Quang Trung, Ngô Gia Tự.

Đây đều là các trường ở vùng ven như huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh, quận 9 cũ. Nhiều trường trong số này có số thí sinh đăng ký dự thi chưa bằng 50% tổng chỉ tiêu.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nhận định các trường có mức điểm chuẩn thấp dưới 15 điểm hầu hết nằm ở khu vực vùng ven. So với mặt bằng chung toàn thành phố, chất lượng giáo dục ở những khu vực vùng ven, ngoại thành chưa cao.

Ông Bảo cho rằng điều này xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện về cơ sở vật chất, sự quan tâm đầu tư của phụ huynh cho con cái, chất lượng đội ngũ…

Phó Giám đốc Sở cho biết Sở GD&ĐT TPHCM đã có những chỉ đạo, tổ chức những hội thảo, chia sẻ để cùng tìm giải pháp tháo gỡ, từng bước nâng cao hơn chất lượng giáo dục ở khu vực này.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục rà soát, làm việc, trực tiếp chỉ đạo, nhằm thu hẹp dần khoảng cách chất lượng giáo dục các khu vực trong thành phố, ông Bảo Quốc nói.

Nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đậu nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển theo quy định, nếu không sẽ bị xóa tên.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT không nhận đơn, không giải quyết trường hợp xin đổi nguyện vọng.