3,5 điểm/môn đã trúng tuyển lớp 10 hàng loạt trường THPT ở TPHCM

Theo công bố điểm chuẩn lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) lấy điểm cao nhất là 25,5. Các nguyện vọng 2, 3 lần lượt chênh nhau khoảng 0,25-0,5 điểm.

Năm nay, các trường top đầu đều tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Tăng cao nhất là THPT Gia Định tăng 1,5 điểm; kế tiếp là THPT Bùi Thị Xuân tăng 1,25 điểm.

Tuy vậy, vẫn còn hàng loạt trường công lập ở TPHCM chỉ lấy 3,5 điểm/môn là trúng tuyển vào lớp 10.

Các trường THPT có điểm chuẩn thấp (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Theo thống kê, mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 10,5 điểm; tương đương với năm 2022.

Có 7 trường THPT ở mức này gồm: THPT Đa Phước; THCS-THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.

Năm ngoái có 9 trường ở mức điểm này.

Nếu tính mức điểm chuẩn từ 12 trở xuống có 16 trường nằm trong danh sách này.

Đây đều là những trường nằm ở các huyện vùng ven của TPHCM.

Nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đậu nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 16h ngày 26/7, nếu không sẽ bị xóa tên.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT không nhận đơn, không giải quyết trường hợp xin đổi nguyện vọng.