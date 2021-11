Thu nhiều khoản sai quy định, 2 trường bị buộc trả lại tiền cho phụ huynh

Dân trí Hai trường học tại Gia Lai bị buộc phải trả lại phụ huynh nhiều khoản thu sai quy định trong đầu năm học mới 2021-2022.

Ngày 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT có các trường học tổ chức thu sai có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định; gồm trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú) và trường THCS Trưng Vương (phường An Tân, thị xã An Khê).

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Phú, thị xã An Khê), cơ quan chức năng xác định, nhà trường thu sai một số khoản sau: 90.000 đồng/học sinh/năm để chi cho việc thuê 2 lao động dọn dẹp vệ sinh 2 cơ sở; 50.000 đồng/học sinh/năm làm mái che, 10.000 đồng/học sinh/năm để photo đề kiểm tra.

Trường THCS Trưng Vương, nơi phát hiện việc thu sai quy định trong đầu năm học (Ảnh: CTV).

Tại trường THCS Trưng Vương (phường An Tân), cơ quan chức năng xác định, nhà trường đã thu 60.000 đồng/học sinh/năm để photo đề và giấy thi là không đúng theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Sở GD-ĐT đã đề nghị Phòng GD-ĐT thị xã An Khê chỉ đạo 2 trường hoàn trả phụ huynh số tiền đã thu sai và có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định.

Phạm Hoàng