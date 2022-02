Thiên Long và Nguyễn Hoàng bắt tay phát triển toàn diện vì giáo dục

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Thiên Long và Tập đoàn Nguyễn Hoàng vừa diễn ra vào ngày 25/2 vừa qua tại TPHCM.

Hai tập đoàn đi đến quyết định hợp tác vì cùng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và chia sẻ mục tiêu đóng góp cho sự phát triển giáo dục của Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã có 22 năm kinh nghiệm với 60 trường học tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh, từ mầm non đến tiến sĩ, từ mô hình hội nhập quốc tế, mô hình song ngữ quốc tế đến mô hình quốc tế hoàn toàn.

Bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long và Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác toàn diện.

Cũng như Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, Tập đoàn Thiên Long dành nhiều tâm huyết cho ngành giáo dục và nỗ lực mang các sản phẩm tốt nhất phục vụ sự học của người Việt trong hơn 40 năm qua. Tính đến nay, Thiên Long đã trở thành công ty văn phòng phẩm dẫn đầu thị trường, chiếm 60% thị phần bút viết tại Việt Nam. Thiên Long có hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 65.000 điểm bán trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm của Thiên Long có mặt tại những thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn Quốc… Thiên Long không chỉ sản xuất kinh doanh bút viết, mà còn bao gồm văn phòng phẩm, học cụ, sản phẩm mỹ thuật, y tế cho nhiều đối tượng người dùng. Thiên Long đang triển khai các mảng kinh doanh mới như sản phẩm STEAM & DIY (Do It Yourself), hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trên thế giới về văn phòng phẩm - vui chơi - sáng tạo, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm và thụ hưởng những sản phẩm, dịch vụ mới hợp thời, thú vị, hiệu quả

Theo thỏa thuận hợp tác, hai tập đoàn này sẽ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của nhau với các chính sách đặc biệt tạo nên lợi thế cạnh tranh, chăm sóc khách hàng đặc biệt theo cách khác biệt. Sự hợp tác giữa hai bên còn là cơ hội để hai doanh nghiệp phát triển mạng lưới khai thác kinh doanh trên thế mạnh, nguồn lực sẵn trên offline lẫn online của hai bên.

Đặc biệt, ở vị trí đào tạo lực lượng lao động và sử dụng lao động, Thiên Long và Nguyễn Hoàng cùng hợp tác cung cấp và phát triển nguồn nhân lực. Hai tập đoàn này còn gặp nhau ở mong muốn đóng góp cho ngành giáo dục bằng các chương trình xã hội thiết thực. Chính vì vậy, hai bên sẽ cùng xây dựng và tổ chức nhiều chương trình xã hội với cùng mục tiêu vì sự phát triển của ngành giáo dục.

Thiên Long ký kết với trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với nhiều hợp tác về nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ hoạt động này, Thiên Long cũng ký kết thỏa thuận với Đại học Quốc tế Hồng Bàng thuộc hệ thống Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Theo đó, đại học này sẽ liên kết chặt chẽ với Thiên Long để cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực.

Tại chương trình, Tập đoàn Thiên Long cũng gửi tặng 1.000 bộ sản phẩm là đồ dùng học tập cho sinh viên trường Đại học Hồng Bàng.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác toàn diện này, bà Trần Phương Nga - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long nhận định: "Tôi tin tưởng rằng sự kết hợp của hai bên sẽ tạo ra nhiều hiệu quả tích cực, đem đến lợi ích vượt trội. Đồng thời, trong quá trình hợp tác, hai tập đoàn có thể tìm ra nhiều ý tưởng mới để tạo ra nhiều giá trị mới trong tương lai".

Bà Trần Phương Nga - Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long cho rằng sự hợp tác toàn diện với Nguyễn Hoàng sẽ mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội mới cho hai bên.